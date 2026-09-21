Több mint 1,9 millió embert evakuálnának Japánban az országra törő tájfun miatt

Súlyos tájfun közelít Japán csendes-óceáni partvidékéhez, az ország katasztrófavédelme pedig több mint 1,9 millió embert szólított fel arra, hogy hagyja el otthonát. A Dujuan tájfun a nap folyamán a főváros, Tokió közelében is elhaladhat, figyelmeztettek.

A tájfun miatt 275 repülőjáratot töröltek, jelenleg 50 ezer háztartás maradt áram nélkül, írja a BBC. Az ország több részén is rekordmennyiségű csapadék esett: az Izu-szigeteken és a csendes-óceáni partvidék egyes részein szombat óta több mint 300 milliméter esőt mértek. A Dujuan 143 km/órás kitartott szelekkel támad, ám az egyes széllökések akár 198 km/órásak is lehetnek.

Fotó: MISAKI UNO/The Yomiuri Shimbun via AFP

Az országban már egyre több balesetről is lehet hallani. Kanagawában a tűzoltók mentettek meg egy nőt, akit élve eltemetett egy összedőlő ház, míg Chibában kórházba kellett szállítani egy férfit, aki a törmelékek feltakarításán dolgozott. A Tokiótól mintegy 110 kilométerre délre fekvő Ósimán földcsuszamlás veszélye miatt a legmagasabb fokú riasztást adták ki.

Minél erősebb lesz a globális felmelegedés, annál komolyabbak lehetnek a Dujuanhez hasonló tájfunok is. A viharok több energiát tudnak meríteni a melegebb óceánokból, amely erősebb szelekhez vezet. És mivel a melegebb légkör több nedvességet tud tárolni, a viharok csapadékmennyisége is egyre nőhet.

Fotó: RIE KIKUCHI/AFP

Fotó: MISAKI UNO/The Yomiuri Shimbun via AFP

Fotó: RIE KIKUCHI/AFP



