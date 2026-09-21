Viharos szelekkel rúgja ránk az ajtót az ősz

Eddig tartott a nyárias idő, éjszaka északnyugat felől egy markáns hidegfront érte el térségünket, feltámadt az északnyugatira forduló szél is, emiatt mára 5-10 fokkal esik vissza a nappali felmelegedés. Az Időkép szerint kedd hajnalban a fagyzugos, szélvédett tájakon megjelenhetnek az első őszi talajmenti fagyok is.

Az előrejelzések szerint a front nem hoz nagy területre kiterjedő csapadékot, átvonulását elszórtan kísérheti kisebb eső, zápor. Sőt, a kialakuló zivatarcellák elsődleges veszélyforrása továbbra sem a nagy mennyiségű csapadék lesz, hanem a viharos, akár 70–80 km/órás erősséget elérő kifutószél. Azt írják, hogy az intenzívebb gócokhoz apró szemű jég is társulhat, a zivatarok nyomában pedig hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet, könnyen 15 fok alá hűlhet le a levegő.

Zivatarok veszélye miatt a Hungaromet három északkeleti megyére (Borsod-Abaúj Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar) citromsárga figyelmeztetést adott ki. Azt írják, hogy a érintett részeken kerüljük a fák alatt való parkolást, a viharokat kísérő, hirtelen lecsapó széllökések ugyanis nagyobb gallyakat, faágakat is könnyedén letörhetnek.