Befejezték a tavaly októberi tűzben megsérült üzem helyreállítását a Dunai Finomítóban, fokozatosan indulhat újra a termelés

A Mol befejezte a tavaly októberi tűzben megsérült üzem építési munkálatait a százhalombattai Dunai Finomítóban – közölte a társaság. A helyreállítás 18 milliárd forintba került, az üzem termelését fokozatosan indítják újra.

A 2025. októberi tűz jelentős károkat okozott az AV-3 nyersolaj-desztillálóüzemben. A Mol szerint az elmúlt közel egy évben elbontották és újjáépítették a sérült vasbeton szerkezeteket, helyreállították a berendezéseket, valamint az irányítástechnikai és villamos rendszereket.

Fotó: MOL

A munkák során 27 új, nagyteljesítményű szivattyút telepítettek, nyolc kilométernyi csővezetéket cseréltek ki és száz kilométernyi villamoskábelt építettek be. Az építési munkálatok az előzetes ütemtervnek megfelelően zárultak le, az üzemet azonban nem indítják újra azonnal. A következő hetekben kitisztítják és nyomáspróbának vetik alá a rendszereket, tesztelik a folyamatirányító és biztonsági berendezéseket, majd az AV-3 működését összehangolják a finomító többi üzemével. Kőolajat csak ezek után vezetnek a rendszerbe.

Az olajtársaság azt írta, a folyamat minden lépését szigorú üzembiztonsági ellenőrzések és tesztek kísérik, egy ilyen komplex finomítói egység újraindítása fokozatos folyamat: a termelés októberben lépésről lépésre indul újra.

Pulay Krisztián, a Mol-csoport Downstream Termelés és Fejlesztés ügyvezető igazgatója azt mondta, az üzem visszaállítása különösen fontos a jelenlegi nemzetközi energiapiaci helyzetben. Szerinte az iráni háború és a globális energiakrízis miatt felértékelődtek az alternatív beszerzési útvonalak és az európai finomítói kapacitások.

„Az AV3 visszatérésével egy fontos kapacitást kapunk vissza: erősebb és rugalmasabb lesz a Dunai Finomító, ami nagyobb mozgásteret ad a Molnak a hazai és régiós igények kiszolgálásában”

– mondta Pulay.

A tavalyi októberi balesetben nem sérült meg senki. A MOL százhalombattai finomítójában nem ez volt az első tűzeset, igaz, eddig hasonló esetre csak egyszer volt példa. 2022 júniusában kisebb tűz ütött ki a százhalombattai Dunai Finomító atmoszférikus és vákuumdesztillációs-2 (AV-2) üzemében, ezért az üzem akkor egy időre le is állt.