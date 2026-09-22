Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt

A Nemzeti Nyomozó Iroda tájékoztatása szerint kedden a nyomozók hét embert hallgattak ki gyanúsítottként, köztük az MNB volt elnökét is, abban az ügyben, amely a jegybank új vezetésének feljelentésére indult – írja a HVG.

Az Országos Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint mind a hét személyt hivatali visszaéléssel gyanúsították meg, majd mindegyikük házában házkutatást tartottak, illetve adatokat mentettek a mobil eszközeikről. Az ügy vizsgálata tovább folyik a gyanúsítottak szerepének teljes körű tisztázása érdekében.

Matolcsy György 2019-ben Fotó: Botos Tamás/444

A botrány még tavasszal robbant ki, amikor Simor András volt jegybankelnök arról beszélt, hogy az MNB egyik alelnöke nyomást gyakorolt az Erste Bankra, hogy távolítsák őt el a bécsi Erste Group felügyelőbizottságából. Simor szerint gyakorlatilag megzsarolták a bankot, és kellemetlen hatósági eljárásokkal fenyegették. Simor kijelentései után a jegybank belső vizsgálatot indított, amely végén lényegében igazat adtak Simornak. Ezután tettek feljelentést.

Matolcsy György egyébként pont kedden reggel jelentkezett egy új videóval, amelyben pont az Erste megzsarolásáról beszélt, pontosabban az ügyben próbálta mentegetni magát. Eszerint ő nem tud semmit, ott se volt, nem adott utasítást se, és egyébként is elképzelhetetlennek tartja, hogy ilyen történt volna.