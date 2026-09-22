Három nap alatt kétszer is megdöntötte a női Rubik-kocka-világrekordot egy hatéves kínai kislány

Egy hatéves kínai kislány három nap alatt kétszer is megdöntötte a női 3×3-as Rubik-kocka átlagos kirakási idejének világrekordját – írja az ECNS kínai hírügynökség.

Lien Jün-ji szeptember 12-én, a Vuhanban rendezett WCA Danqiu Rubik-kocka-versenyen 4,52 másodperces átlaggal állított fel új rekordot. Két nappal később, a kantoni WCA Guangzhou Speedcubing Competition IV-en ezt is megjavította: 4,27 másodperces átlagot ért el. Ezzel ő lett az egyetlen női versenyző a világon, akinek az átlaga 4,5 másodperc alatt van.

Six-year-old Lian Yunzhi from China has set a new women’s world record for solving a 3x3x3 Rubik’s Cube, breaking the record twice in just three days. pic.twitter.com/8wskiHQ1Ec — Firstpost (@firstpost) September 21, 2026

A Szecsuanból származó hatéves lány több mint 1300, a Rubik-kocka kirakásához használt algoritmust sajátított el, és naponta két-három órát gyakorol. Édesanyja, Lin Jang-hszi szerint a rendszeres gyakorlás nemcsak Lien koncentrációját, memóriáját, logikus gondolkodását és térbeli tájékozódását fejlesztette, hanem a személyiségére is hatással volt. „Korábban nagyon visszahúzódó volt. Most már bárhová megy, magabiztos” – mondta.

Címlapkép: PETER ZAY/Anadolu via AFP