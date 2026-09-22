Közel 38 millió forint közpénzt adtak Orbánék egy szódakiállításra, amelynek se honlapja, se elérhetősége, és nem is látogatható

A Bethlen Gábor Alapkezelőn keresztül az Orbán-kormány 38 millió forinttal (közel 98 ezer euróval) támogatta a Csallóköz kincse, „ivóvíz” – Szikvíz múltja, jelene, jövője című projekt megvalósulását – írja a Parameter. „Az interaktív kiállítás ivóvízkészletünk fontosságát, megóvását és a vízhiány következményeit, valamint a Szímőn született Jedlik Ányos által feltalált szikvíz gyártásának történetét, fejlődését és az egészségre kiható jó tulajdonságainak ismertetését mutatná be” – olvasható a pályázatban. A projekt nemzetpolitikai hasznosságát pedig azzal indokolták, hogy a vándorkiállítás több magyarlakta településen is érvényesülne.

A pénzt a – Felvidéki Szikvíz Manufaktúrát is működtető – párkányi U. P. BROKER Kft. kapta, és nemcsak a kinézett ingatlan megvásárlását fedezte, hanem annak felújítását és az eszközbeszerzéseket is. A cég azt is vállalta, hogy a projekthez 20 millió forint, azaz kb. 52 ezer euró önrésszel járul hozzá. A pályázat szerint 2024 végéig kellett átadni a felújított épületet és a kiállítást, amelyet legalább 10 éven át működtetni is kell.

Csakhogy a kiállításnak nincs honlapja, sem közösségi médiás oldala, sem pedig nyilvános elérhetősége, nem is látogatható, és nem volt a környéken olyan tábla vagy jelzés, amely a kiállításra hívná fel a figyelmet. Ezt a cég tulajdonosa, Retkes János azzal magyarázta a lapnak, hogy a kiállítás megnyitása után az épület hátsó falán sajnálatos szerkezeti süllyedés történt, amely jelentős károkat okozott, és a kiállítás egy részét is érintette. A károk helyreállítását saját forrásból kellett elvégezniük, viszont hamarosan végeznek a munkákkal.

Arra a kérdésre, hogy honlap, közösségimédia-felület és telefonszám híján hogyan lehet látogatni a tárlatot, Retkes azzal válaszolt, hogy „bejelentkezés” útján, vagyis személyesen nála lehet időpontot foglalni, a honlap létrehozása pedig nem volt a pályázat feltételei között.

Retkes János egyébként nemcsak vállalkozó, a Fidesz lelkes támogatója is, a Magyar Közösség Pártjának párkányi alapszervezetének elnöke volt, majd a Szövetség MKP-platformjának érsekújvári járási elnökségének is tagja volt, jelenleg pedig a Magyar Szövetség tagja. Retkes a párt párkányi elnökségének tagja, amit a Magyar Szövetség sajtóosztálya is megerősített.