Seszták Miklós: Semmilyen bűncselekményt nem követtem el

Ügyvédjén keresztül üzent a volt fejlesztési miniszter, Seszták Miklós, akinek a legfőbbügyész-helyettes a mentelmi jogának felfüggesztését kérte Hankó Balázséval együtt. Mint arról mi is beszámoltunk, az ügyészség szerint Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter és az MNV akkori vezérigazgatója 2015 és 2018 között, közvetítőn keresztül összesen több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vett át a Volánbusszal szerződésben álló cégek képviselőjétől. Ekkoriban Seszták minisztériuma alá tartozott a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő is, és a Volánbusz felett is az MNV gyakorolta a tulajdonosi jogokat.

Fotó: Németh Dániel/444

Emellett egy építőipari cégcsoport képviselője a gyanú szerint azt ajánlotta fel Sesztáknak, hogy az elnyert állami beruházások után a vállalkozói díj 10 százalékát visszajuttatja neki. A közleményben meg nem nevezett cégcsoport 2015 és 2018 között több nagy állami megrendelést kapott, és ezek után a gyanú szerint több mint egymilliárd forintot adtak át a miniszternek. Az ügyészség ezen felül azt állítja, hogy a Nemzeti Sportközpontok uszoda- és tornaterem-beruházásaihoz kapcsolódóan Seszták szintén kapott még 270 milliót.

A 24.hu-nak az ügyvédjén keresztül reagált Seszták Miklós, aki közölte:

„Semmilyen bűncselekményt nem követtem el és semmilyen bűncselekmény elkövetéséről nincs tudomásom. Az ellenem megfogalmazott ügyészségi »megalapozott gyanú« minden eleme alaptalan”.

Védője, Papp Gábor hozzátette, a volt fejlesztési miniszter bármely időpontban készen áll bármelyik hatóság előtt megjelenni, nyilatkozatot tenni és megvédeni az igazát. Seszták az ügyben további nyilatkozatot viszont már kizárólag a hatósági eljárás keretében kíván tenni.