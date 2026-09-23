54:22 – kicsit visszaesett, de maradt fölényes a Tisza előnye a Medián szerint

A Tisza Pártra szavazna egy „most vasárnapi” választáson a teljes népesség 54 százaléka, a pártot választani tudók és a szavazási részvételüket biztosra mondók közel kétharmada. A Fideszt támogatná a teljes népesség 22 százaléka, a választani tudók és a biztos szavazók bő negyede, a Mi Hazánk pedig a szavazatok 7-8 százalékát tudná megszerezni – így foglalhatók össze a Medián legújabb, a HVG megbízásából készített pártpreferencia-kutatásának legfontosabb megállapításai.

A választás utáni nyári „mézeshetekhez” képest megkezdődött tehát a Tisza támogatottságának eróziója, illetve a korábban csalódott szavazók egy része visszatalált a volt kormánypárthoz. A két politikai oldal különbsége azonban még így is hatalmas, a Tiszának nagyobb, a Fidesznek kisebb a támogatottsága, mint április 12-én volt. Érdekesség, hogy a Medián ezúttal már a DK-t sem mérte 1 százalékosnak sem – a Kétfarkú Kutyákat már nyáron is az egyéb pártok közé sorolták –, így hárompártivá vált a magyar politikai paletta.

A politika iránti felfokozott érdeklődés csökkent, a pártpreferenciák változásával összhangban a közhangulat romlott egy kicsit. Azonban 60 százalékos többség még mindig úgy látja, hogy jó irányba mennek a dolgok az országban.

Bár a politikai közbeszédben nagy port kavart Unger Anna kinevezése a vagyonvisszaszerzési hivatal élére, a Medián adatai szerint nem valószínű, hogy a pártpreferenciák alakulására jelentős hatása lett volna az ügynek, a többség ugyanis alkalmasnak tartja Ungert a hivatal vezetésére, és csupán az emberek negyede ellenezte a kinevezését.