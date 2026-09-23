A cseh kormány szigorította az orosz diplomaták beutazási feltételeit

Adam Čörgő, a cseh külügyminisztérium szóvivője megerősítette, hogy a kormány szerdától szigorította az orosz diplomaták beutazásának feltételeit. A orosz diplomatáknak mostantól egy nappal utazásuk előtt értesíteniük kell erről az illetékes cseh hatóságokat, meg kell adniuk utazásuk időpontját, célját, útvonalát és állomásait.

Az orosz diplomaták eddig bejelentés nélkül utazhattak be Csehországba, ami miatt az ellenzék többször is nyíltan bírálta a kormányt. Andrej Babis miniszterelnök a parlamenti interpellációk során az ellenzéki bírálatokra válaszolva megígérte, hogy szigorítják a beutazási feltételeket.

Andrej Babis Fotó: MICHAL CIZEK/AFP

Petr Macinka külügyminiszter szeptember elején azt mondta, tárcája a titkosszolgálatokkal együttműködve dolgozik az új szabályozáson, ami nagyobb összhangban lesz a nemzetközi helyzet alakulásával, és nagyobb ellenőrzést biztosít az orosz diplomaták mozgása felett. A miniszter hangsúlyozta, hogy válaszlépésről van szó.

„Ha Oroszországban júniustól minden cseh diplomatának jelentenie kell a mozgását, akkor természetes, hogy ugyanez legyen érvényes az orosz diplomaták mozgására nálunk is” - mondta akkor a külügyminiszter. (via MTI)