Az EBESZ megfigyelői idén először nem lesznek ott az amerikai félidős választásokon

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) megfigyelői idén – most első alkalommal – nem vesznek részt az amerikai félidős választásokon, ami a szervezet szerint „jelentős eltérés a jól kialakult demokratikus gyakorlattól”. Ez a döntés nem felel meg az EBESZ-tag Egyesült Államok e szervezetben tett kötelezettségvállalásaink – áll az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatalának (ODIHR) közleményében.

Az ODIHR szerint az EBESZ-megfigyelések kezdete óta ez lesz az első olyan amerikai szövetségi választás, amire a szervezet nem kapott meghívást. AZ EBESZ adatai szerint 2002 óta megfigyelő missziójuk tizenkét szövetségi – közöttük hat félidős – választáson vett részt az Egyesült Államokban. „Nagyon sajnálom az Egyesült Államok döntését. Ez a döntés jelentős eltérés a jól kialakult demokratikus gyakorlattól” – közölte Pere Joan Pons, az EBESZ Parlamenti Közgyűlésének elnöke.

Az EBESZ megfigyelő misszióit a varsói székhelyű ODIHR és a koppenhágai székhelyű Parlamenti Közgyűlés szervezi, és a tagállamok parlamenti képviselőit küldik a választásokra. A két szerv megfigyelői közös nemzetközi missziókat alkotnak, ezek általában jelentéseket tesznek közzé az EBESZ-tagállamokban tartott választások lefolyásáról. A Kelet és a Nyugat között a hidegháború alatti feszültségek csillapítására 1975-ben létrehozott, bécsi székhelyű EBESZ-nek európai, közép-ázsiai és észak-amerikai tagállamai vannak.

Donald Trump amerikai haditengerészek előtt táncol egy anyahajón2025. október 28-án. Fotó: PHILIP FONG/AFP

Decemberben az Egyesült Államok azt követelte, hogy az EBESZ 2026 végéig legalább 15 millió euróval csökkentse az éves költségvetését. Felszólította a szervezetet arra is, hogy a tagállamok „belpolitikájának átalakítása” helyett inkább a „békét és a stabilitást támogató missziókra” összpontosítson. (MTI)