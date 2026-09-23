Az ír kormányfő megvédte a futballválogatott szövetségi kapitányát, miután az felszólalt Izrael ellen

Futballvita tört ki az ír és az izraeli fociszövetségek között a Nemzetek Ligájában (NL), és már Micheál Martin ír kormányfő is támogatásáról biztosította az ír válogatott izlandi szövetségi kapitányát, Heimir Hallgrímssont, akiről azt állította az izraeli futballszövetség, hogy „butaság, tudatlanság és képmutatás” volt, amit Izrael háborúiról mondott:

„Nem a népirtással játszunk, hanem a népirtás ellen. Izrael ellen játszunk, nem Izraellel.”

Heimir Hallgrímsson a vb-selejtezőn 2025. október 14-én. Fotó: PAUL FAITH/AFP

Az ír kormányfő az ENSZ New York-i közgyűlésén azt mondta, elfogadhatatlanok az izraeliek szavai, vissza kéne szívni őket, mert szerinte:

„Izrael nem tagadhatja le továbbra is, amit a világ tud, amit a világ ért.”

Michael Martin ír miniszterelnök 2026. szeptember 13-án. Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

A szövetségi kapitány megköszönte Martin támogatását, és azt mondta, a legfontosabb most felkészülni a Koszovó elleni meccsre, és még magyarázkodásul hozzátette: lehet, hogy vezetőként nem volt a legbölcsebb felhoznia a témát.

Az ír és izraeli férfi válogatott kétszer is találkozik az NL-ben, és mivel a két ország között komoly nézeteltérések vannak a palesztinok ügyében, semleges helyszíneken játszanak: az egyik Debrecenben vasárnap, a másik (Írországnak a hazai) a szerbiai Topolyában (Bačka Topola).

Írországban már több mint 160 ír sportoló írt alá petíciót, hogy a válogatott bojkottálja a meccseket. Dublinban tüntetés is volt, és még többet szerveznek az országban. Az ír futballszövetség jelezte az UEFA-nak, hogy szeretnék elérni Izrael felfüggesztését. (Írország régóta szimpatizál a palesztinokkal, 2024-ben Spanyolországgal és Norvégiával együtt ismerte el a szuverén palesztin államot.) (Guardian)