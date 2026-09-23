Jaj de hideg ez a beton, felveszem a nagykabetom – 0,3 fokot mértek szerda hajnalban Zabaron

Fagypont közelébe zuhant a hőmérséklet Zabaron, sőt mi több, az ország több pontján 5 fok alá hűlt a levegő, írja az Időkép. A derült, szélcsendesebb tájakon, a fagyzugos völgyekben a fagyponthoz is közel kerültünk, olvasható a vonatkozó hírben.
A leghidegebbet Zabaron mérték, ott 0,3 fokig süllyedt a hőmérséklet, mindeközben
mutattak a hőmérők.
A következő éjszakákon is érdemes rétegesebben öltözködni, figyelmezteti a magyar embereket az Időkép, ugyanis a derültebb, szélcsendesebb tájakon továbbra is 5 fok alá hűl a levegő, sőt itt-ott talaj menti fagyra is számítani lehet.
(Címlapkép: Kristóf Balázs/444)