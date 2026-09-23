Lendületből áttörték a kereskedés kapuját, így száguldott el 1 kamasz és 2 gyermek 2 drága autóval Pécsen

A pécsi vásártér egyik autókereskedéséből két nagy értékű személygépkocsit vittek el fiatalok szeptember 20-án. A Police.hu híre szerint a rendőrök két órán belül megtalálták az ellopott járműveket és a feltételezett elkövetőket.

Igen ám, csakhogy a gyanú szerint a 17 éves lánycsóki fiatal két gyermekkorú társával, egy 13 és egy 11 éves fiúval együtt jutott be a szóban forgó kereskedés épületébe. Az indítókulcsokat úgy szerezték meg, hogy benyomták az épület egyik ablakát. Ezután a két gyermekkorú az egyik, a 17 éves tinédzser a másik autóba ült be, majd a kaput áttörve elhagyták a kereskedés udvarát.

A fiatalok a járművekkel Mohács irányába tartottak, de a két gyerek nem bizonyult kellőképpen rutinos sofőrnek, ők Kisnyárádon árokba hajtottak.

A tinédzser eljutott Lánycsókig, őt ott fogták el, a másik autót sértetlenül megtalálták.

A két kocsi kereskedelmi értéke közel 40 millió forint.

A 17 évest kihallgatták, őrizetbe vették, letartóztatását is kezdeményezték. A nyomozás jármű önkényes elvétele és járművezetés eltiltás hatálya alatt bűncselekmények miatt folyik ellene. Az árokba száguldó gyermekekről további információ a hírben nincs.