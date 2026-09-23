Négy napra a Kossuth térre vonul a Független Benzinkutak Szövetsége

„Négy éve hangoztatjuk már, hogy a magyar üzemanyagpiacon kialakított szabályozási környezet rendkívül nehéz helyzetbe hozza a független üzemanyag-szolgáltatókat”

– kezdi a Független Benzinkutak Szövetsége a posztját, amiben bejelenti, hogy emiatt a Kossuth térre szerveznek négynapos fórumot a jövő hét első felében.

Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

Azt írják: „A magyar politika nem tud megfelelő választ adni a szektor problémáira. Rövidtávú propaganda szempontok érdekében nem lehet egy teljes kkv szektor fennmaradását kockáztatni. Elfogadhatatlan, hogy miközben a részben állami olajvállalat a diesel válság miatt rekord nyereséget tesz el, a független kiskereskedőket csődbe taszítják.”

Az FBSZ választ vár arra, hogy „milyen eszközökkel akarja biztosítani a kormány a valódi, tisztességes versenyt, vagy inkább a szektor monopolizálására törekszik”.

A céljuk a szeptember 28. és október 1. között rendezendő fórummal, mint írják:

„Be kívánjuk mutatni a független családi kisvállalkozások üzemanyag piaci helyzetét, és a teljes magyar kkv szektor nélkülözhetetlen szerepét a magyar gazdaságban, a munkalehetőségek megtartásában, helyi közösségek kiszolgálásában, a családok megélhetésében. Fel akarjuk hívni a kormány és a társadalom figyelmét a kkv-k döntő szerepére a gazdaság működtetésében, és az állami apparátus működtetésében, ezen belül is a független benzinkutak sokszínű részvételét a gazdaság vérkeringésében.”

Azt írják, a Kossuth téren válaszokat várnak a korábbi nyílt levelükben feltett kérdéseikre, és várnak kötetlen beszélgetésre minden minisztériumi vezetőt, illetve „minden közlekedő, vállalkozó, dolgozó állampolgárt”, hogy megoldásokat találjanak a magyar kkv-k jövőjét veszélyeztető problémákra.

„Az FBSZ nem kér kiváltságokat, csak tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást, valódi szakmai párbeszédet, és annak elismerését, hogy az erős magyar KKV-szektor Magyarország gazdasági érdeke” – zárják a posztjukat.