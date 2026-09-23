Október közepén kezdődhet a Hajógyári-sziget K-hídjának a felújítása

Október közepén megkezdődhet az óbudai K-híd felújítása, miután sikeresen lezárult a rekonstrukcióra irányuló közbeszerzési eljárás és a tervek szerint még a hónapban megkötik a nyertes kivitelezővel a szerződést – közölte a Budapest Közút Zrt.

Fesztiválozók távoznak a K-hídon az óbudai Hajógyári-szigetről a 26. Sziget fesztivál zárása után, 2018. augusztus 15-én. Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

A közlemény szerint jövő júniusáig a vállalkozó elvégzi a déli gyalogos járda és a kocsipálya felújítását, majd 2027 szeptembere és decembere között az északi oldali járda rekonstrukciója és korrózióvédelem történik meg. A kivitelezés ideje alatt a hidat a közúti forgalom előtt lezárják, de a gyalogosforgalom az egyik oldali járdán folyamatos és zavartalan lesz.

A munkálatok ütemezése során figyelembe veszik a Hajógyári-szigetre tervezett jövő évi rendezvényeket: a júniusi Generali Gyerek Sziget és az augusztusi Sziget Fesztivál ideje alatt nem dolgoznak majd a hídon, a kétoldali gyalogos- és a közúti forgalmat biztosítják – írták.

Az 1957-ben átadott híd eredetileg ideiglenes vasúti szerkezetként épült, mégis évtizedek óta kulcsszerepet tölt be a Hajógyári-sziget megközelítésében. A jelenlegi felújítás célja a szerkezet biztonságos és hosszú távon fenntartható működésének biztosítása, a meglévő vizuális karakter megőrzése mellett. A Budapest Közút 2024-ben készíttette el a felújítás kiviteli terveit a fővárosi önkormányzat megbízásából.

A felújítás során kicserélik a közúti pálya és a kétoldali járdák pályalemezeit, így a jelenleg 2,8 méter széles kocsipálya 3,5 méterre bővül. A gyalogjárdák szélessége nem változik. Az új szerkezet a pályalemez cseréjével nagyobb teherbírásúvá válik.

A megmaradó acélszerkezeteket szükség szerint javítják és új korrózióvédelmi bevonattal látják el. A hídfők és környezetük beton- és rézsűhibáit kijavítják, a híd gyalogosforgalom által gerjesztett rezgéseinek csillapítására lengéscsillapítókat építenek a szerkezetbe. A csatlakozó út- és járdaburkolatok megújulnak, a déli oldali járdán akadálymentes rámpákat alakítanak ki – írták.

A Budapest Közút Zrt. szerint a beruházás nem változtatja meg sem a híd funkcióját, sem megjelenését, de jelentős műszaki színvonal-emelkedést jelent. (MTI)