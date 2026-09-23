Orosz helikopter repült be a lengyel légtérbe

Rövid időre berepült egy Mi-8 típusú orosz katonai helikopter szerdán a lengyel légtérbe, ezért felszálltak a lengyel vadászrepülőgépek.

A lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága szerint a légtérsértésre szerdán 11 óra 8 perckor került sor az orosz exklávé, a Kalinyingrádi körzet határához közeli Braniewo lengyel községtől északra.

Orosz Mi-8-as helikopter Fotó: DANIELE FACCIOLI/StockTrek Images via AFP

Az orosz helikopter mintegy 300 méter mélyre repült be Lengyelország légterébe, és 42 másodpercen át maradt ott. A lengyel hadsereg szerint az incidenssel a lengyel légvédelmet tesztelték. (MTI)