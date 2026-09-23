Trump mostantól szuperintelligenciának hívja a mesterséges intelligenciát, és ezt elvárja mindenkitől

Jó látni, hogy mindenre, de tényleg mindenre van ideje és energiája a magát az Egyesült Államok valaha volt legnépszerűtlenebb elnökeinek élmezőnyébe, míg a Republikánusokat a félidős választásokon várhatóan súlyos vereségbe lavírozó Donald Trumpnak. Az amerikai elnök ezúttal azzal az újítással állt elő, hogy a mesterséges intelligencia új neve szuperintelligencia, és tessék mostantól mindenkinek ezt használni.

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Trump a BBC tudósítása szerint kedden New Yorkban, az ENSZ Közgyűlésében tartott átfogó beszédében mondta azt, hogy mivel a „mesterséges intelligencia” (AI) kifejezés azt a benyomást kelti, mintha a technológia „hamis” lenne, ezért nevezzék inkább szuperintelligenciának. „Üdvözlöm önöket a szuperintelligencia, az SI új világában” – fogalmazott Trump, és az elnökhöz közel álló személyek azonnal el is kezdték használni az új kifejezést. Szakértők azonban a BBC-nek azt mondták: nem valószínű, hogy az elnevezés széles körben elterjedne az iparágban, mivel ezt a nevet hagyományosan sokkal fejlettebb rendszerekre szokás alkalmazni.

Természetesen Donald Trumpot ez nem érdekli. „Mostantól kezdve az Egyesült Államok összes dokumentumában – és remélhetőleg a világéban is – a »mesterséges« helyett a pontosabb »szuper« kifejezést fogják használni. Tehát: szuperintelligencia” – jelentette ki. Hogy mi ezzel az átnevezéssel a célja, és hogy a technológiai iparág átveszi-e majd az új elnevezést, az egyelőre nem világos – írja a BBC. Egyben emlékeztet a bejelentés nyomán Trump átnevezési kezdeményezéseire, így arra, hogy korábban már megváltoztatta az Ontario-tó és a Mexikói-öböl elnevezését az amerikai térképeken és a szövetségi kommunikációban.

A mostani bejelentést jól kidolgozott nemzeti konzultáció előzte meg: a múlt héten Trump arra kérte közösségimédia-követőit, hogy szavazzanak az MI (mesterséges intelligencia) egyéb lehetséges elnevezéseire, köztük a „felsőbbrendű intelligencia”, az „extrém intelligencia” és a „legfőbb intelligencia” kifejezésekre. A Truth Socialön tartott szavazást a szuperintelligencia nyerte, és a nép szava isten szava, ugyebár.