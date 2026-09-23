Vádat emeltek Clavicular ellen: élő adásban itatott le egy 17 éves lányt, aztán meg is erőszakolhatta, később pedig gyanús szert fecskendezett az arcába

Vádat emeltek Clavicular (polgári nevén: Braden Peters) influenszer ellen, aki 2025 májusában erőszakolhatott meg egy akkor 17 éves TikTok-influenszert, miután közös élő videót készítettek a Twitch-re, amely során leitatta őt. Az Alorah-ként ismert Aleksandra Vasilevna Mendoza divatinfluenszer visszaemlékezése szerint részegen csókolózni kezdtek Clavicularral a videózás után, majd a lány elaludt: később arra ébredt, hogy a férfi megerőszakolja őt.

Az októberben induló büntetőperben az ítélet azon múlhat, hogy mennyire veszi komolyan a bíróság és az esküdtszék a beleegyezés hiányát. Mendoza ugyanis bántalmazása alatt sokkos állapotba került, és nem mondta azt a férfinak, hogy hagyja abba az erőszakot, valamint orvosszakértői vizsgálatot sem végeztetett közvetlenül az eset után. Clavicular és védői most ezeket a körülményeket használhatják fel a tárgyaláson, hogy azt bizonygassák: nem is történt nemi erőszak, a lány csak pénzéhsége miatt perel. Miközben a védelem képviselheti az áldozatközpontú hozzáállást:

tehát azt, hogy ha az általad leitatott 17 éves engedi, hogy lesmárold, az önmagában is elég para, és egyáltalán nem számít beleegyezésnek abba, hogy szexelni kezdj vele, miután bealudt.

Clavicularrel szemben azonban más vádja is akad Mendozának. A két fiatal az erőszakolós eset után is találkozott: a férfi többször is alkoholos italokra hívta meg a még mindig fiatalkorú lányt, illetve segített elintézni neki, hogy a kidobóemberek beengedjék szórakozóhelyekre. 2025 novemberében aztán ismét készült közös livestream: ekkor a férfi Mendoza beleegyezése nélkül az arcába fecskendezett egy Aqualyx nevű, állítólag zsírcsökkentő, de az amerikai egészségügyi hatóságok által jóvá nem hagyott gyógyszert. Amiről ez utóbbi körülményt nem is említette meg neki.





Online üzletből IRL erőszak

Peters karrierjével és világképével korábban már hosszabb cikkben is foglalkoztunk. Az influenszer tavaly szinte egyik pillanatról a másikra tört be a mainstream nyilvánosságba a looksmaxxer nevű közösség legismertebb arcaként. Ezt a közösséget elsősorban olyan fiatal férfiak alkotják, akiknek mindennél fontosabb a külső megjelenésük, azt pedig akár extrém módszerekkel is hajlandóak javítani. A mindenféle ellenőrizetlen szerek bevett használata csak egy dolog: Clavicular leghírhedtebb anekdotája szerint egy ponton még kalapáccsal is verte a saját arcát, hogy szabályosabban forrjanak össze a csontjai.

A férfi 2025 májusában ismerkedett meg az Instagramon Mendozával. Ekkor azt ígérte az akkor még kezdőnek számító influenszernek, hogy segít neki még ismertebbé válni, ráadásul fizet neki ezer dollárt is azért, hogy közösen készítsen el vele négy looksmaxxing-videót. Clavicular aztán május 23-án meghívta magához a lányt: fizette neki az Ubert a massachusettsi Chathamben található családi lakásához, ahol a férfi édesanyja és nagyanyja fogadták Mendozát. A páros ezután elvonult Clavicular szobájába videózni.

Ekkor indították ezt a streamet Twitchen, amely során a férfi leitatta a lányt. Clavicular azt mondta áldozatának: a videón hazudja azt, hogy vodka helyett vizet isznak, hogy le ne tiltsa őket a platform. Mendoza későbbi feljelentésében arról írt, hogy úgy érezte: „nyomást helyeztek rá” azért, hogy alkoholt fogyasszon. Az élőzés vége után a pár csókolózni kezdett a férfi kanapéján, majd a részeg lány be is aludt. Hamarosan aztán arra ébredt, hogy a férfi megerőszakolja őt: az aktusba egyáltalán nem egyezett bele, túlságosan sokkos állapotban volt ahhoz, hogy ellenkezzen, Clavicular magatartását pedig így írta le: „annyira hideg volt”, miután végzett a bántalmazásával, és hívott neki egy Ubert, hogy hazavigye.

„Ez történik minden sikeres férfival, az emberek megpróbálják megszerezni a pénzedet”

A vádakban emellett szerepel az a 2025 novemberében történt eset is, amikor Clavicular és Mendoza Miamiban futottak össze egy networking eseményen. Ekkor a férfi meghívta Mendozát és barátait az ottani Delray Beach-en található lakására, ahol ismét bántalmazta egy livestream során.

Az azóta hírhedtté vált videóban az látható, ahogy Clavicular a nő arcába injekciózik egy Aqualyx nevű, állítólagos zsírtalanító szert a looksmaxxing jegyében. A férfi ezt úgy tette, hogy nem fedte fel a nő előtt, hogy egy szabályozatlan, az amerikai egészségügyi hatóság (FDA) által nem jóváhagyott gyógyszerről van szó. Viszont közben azzal viccezgetett, hogy a vegyületben még metamfetamin is van.

A páros még ezután is összefutott párszor, azonban Mendoza egy idő után felismerte, hogyan hálózta be és használta ki őt az influenszer. Ekkor először polgári pert indított a megerőszakolós és a fecskendezős esetek miatt Miamiban, aztán megindították a köztörvényes eljárást is Massachusettsben.

Clavicular ellenkeresetében tagadja a vádakat, különösen a szexuális erőszakot. Ügyvédje szerint a férfi „élénken tervezi megvédeni magát”, ennek pedig a héten már az X-en is nekilátott. Az influenszer korábban készült videókat osztott meg arról, ahogy Mendoza például „nagyon kedvesnek” nevezi őt, illetve egy kézzel írott köszönőlevelet is bemutatott, ami állítólag a lánytól származik.

Úgy tűnik, narratívája az lesz, hogy a lány csupán meg akar gazdagodni azzal, hogy hamis vádakkal perli a vagyonos influenszert. Egyik posztjában azt sugalmazta, hogy drága autója fenntartása miatt lehet szüksége ennyire a pénzre Mendozának, az igazi áldozat a sztoriban pedig ő maga. Azt írta:

„Ez történik minden sikeres férfival, az emberek megpróbálják megszerezni a pénzedet. A kapzsiság gonosz dolog”.

Claviculart október 1-én hallgatja meg a bíróság az ügyben. Nem ez az első eset, hogy az influenszernek meggyűlik a baja a törvénnyel: idén márciusban Floridában tartóztatták le, mivel a vád szerint egymásnak uszított két nőt a lakásán, hogy az incidensről videót készíthessen. Egy hónapra rá szintén Floridában emeltek ellene vádat azért, mert lelőtt egy alligátort. Ebben az ügyben hat hónap próbaidőre és húsz óra közösségi munkára ítélték.

Ha bántalmazás (akár szóbeli, lelki, fizikai, szexuális vagy gazdasági erőszak) áldozata, Önnek joga van a segítségre. Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat a nap 24 órájában, Magyarországról ingyenesen elérhető a 06 80 205 520-as telefonszámon. NANE Segélyvonal bántalmazott nőknek: 06 80 505 101; a PATENT Egyesület jogsegély-szolgálata: 06 80 808 081.

