Von der Leyen: 4,2 milliárd euró felszabadítását javasoljuk Magyarországnak

POLITIKA

A magyar kormány jogállamisági önértékelését pozitívan értékelte az Európai Bizottság, ezért javasolja az uniós tagállamoknak a kondicionalitási eljárásban még befagyasztva tartott 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás feloldását – írja Ursula von der Leyen bizottsági elnök szerdai közleménye alapján a Portfólió.

A pénzek felszabadításához azonban még a tagállamokat képviselő EU Tanácsának jóváhagyása szükséges. A rendelet egy hónapot ad a Tanácsnak a bizottsági javaslat elfogadására, bár ez kivételes esetben további két hónappal meghosszabbítható. A Portfólió az eddigi menetrend alapján úgy számol, hogy a tényleges felszabadítási döntés akár már az október közepi uniós csúcstalálkozóig megszülethet, ha a tagállamok között meglesz az ahhoz szükséges minősített többség.

Fotó: DURSUN AYDEMIR/Anadolu via AFP

Az Európai Bizottság elnöke szerint ezzel egyidejűleg megszűnhet az a korlátozás is, amely a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat és az általuk fenntartott intézményeket kizárta több közvetlen uniós programból, így a magyar egyetemek visszatérhetnek az Erasmus+ és a Horizont Európa programokba.

Magyarország szeptember 9-én értesítette hivatalosan Brüsszelt arról, hogy álláspontja szerint teljesítette a jogállamisági feltételességi eljárásban előírt korrekciós intézkedéseket, vagyis a bizottsági értékelés alig több mint két hetet vett igénybe, idézi fel a Portfólió.

A kondicionalitási eljárás mostani lezárása – a várhatóa EU tanácsi döntés után – sem old fel automatikusan minden, Magyarországgal szembeni uniós korlátozást. Az akadémiai szabadsághoz kapcsolódó, nagyjából 2,2 milliárd eurónyi kohéziós forrásról külön eljárás folyik, az ebben tett magyar lépésekről később tárgyal a Bizottság.

Magyarország ezzel együtt már hozzáfér a helyreállítási alap 10 milliárd és a kohéziós források 4,2 milliárd eurójához. Az elvileg elérhető teljes összeg 16,4 milliárd euró lenne. Gyors átváltás: a mai 363 forint körüli árfolyamon számolva von der Leyen mai bejelentése 1561 milliárd forintról szól a korábbi nagyjából 3630 milliárd forint után, vagyis mostani árfolyamon közel 5200 milliárd forintnyi uniós forrás felszabadítása tűnik eldöntöttnek.

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