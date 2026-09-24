A Legfőbb Ügyészségen járt Unger Anna

Unger Anna és Lajtár István a parlamentben Fotó: Németh Dániel/444

Dr. Lajtár István a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbbügyész-helyettes hivatalában fogadta Unger Annát, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét és dr. Tasnády Katalin nyomozati elnökhelyettest. A találkozó célja a két szervezet közötti hivatalos kapcsolatfelvétel volt.

A Legfőbb Ügyészség és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői áttekintették az együttműködés kereteit és az ahhoz kapcsolódó elsődleges feladatokat.

A felek megállapodtak abban, hogy a további tevékenységük részleteit együttműködési megállapodásban fogják rögzíteni - írja közleményében az ügyészség.