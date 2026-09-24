Az előző kormány arra kérte Csányi Sándort, hogy intézkedjen 55 milliárdnyi támadható tao-támogatás miatt

Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára 2026. március 27-én Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A 24.hu már korábban cikkezett arról, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség 2014 óta elindított taoprogramjai közül egyetlenegyet sem zárt le az előző sportkormányzat, és ez 100 milliárdos tétel. Új cikkükben még nagyobb összegek repkednek, és közzétesznek egy különös levelet, amelyet Schmidt Ádám akkori sportállamtitkár írt Csányi Sándor MLSZ-elnöknek.

A 2024-es levélben az áll, hogy a rendelkezésre álló információk alapján 17 572 676 243 forint támogatás felhasználását nem igazolták, további 40 598 764 124 forint összegű támogatást pedig az MLSZ jogosulatlanul vett igénybe.

A cikk hosszan részletezi és táblazatokba rendezi, milyen tételeket vitatott az államtitkárság, de mi most szorítkozzunk annak rögzítésére, hogy a magyar kormány jelezte ezt az igazán nem piszlicsáré problémát az MLSZ-nek, az viszont még csak nem is reagált.

Ez még akkor is sokat elmond Csányi és az MLSZ pozíciójáról a NER-ben, ha döntését a szövetség utólag részletesen megindokolja.

Az MLSZ azt írja most Schmidt államtitkár leveléről, hogy az „szakmaiatlan és erkölcstelen” gondolatokat tartalmazott, nem tekinthető joghatályos dokumentumnak, és a hozzá mellékelt táblázat „teljességgel alkalmatlan arra, hogy egyes tételeit megítéljük, akár összegszerűségében, akár indokoltságában”.