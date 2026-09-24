Hatályon kívül helyezte a bíróság Trump sajtótilalmát

Egy szövetségi bíró elrendelte, hogy azonnali hatállyal állítsák vissza a Fehér Házból kitiltott hírügynökségek belépési jogát. Donald Trump amerikai elnök kevesebb mint egy héttel ezelőtt közölte, hogy azonnali hatállyal kitiltja a CNN-t, a Politicót és az MS NOW-t a Fehér Házból, miután szerinte ezek a médiumok „folyamatosan kitalációkat vagy hazugságokat írnak, illetve közvetítenek” a kormányzatáról.

A CNN a lépést az amerikai sajtószabadság elleni „illegális támadásnak” nevezte. A kitiltott lapok jogi lépéseket tettek, miután riportereiktől másnap valóban elkobozták a Fehér Házba szóló belépőkártyáikat, és megtagadták tőlük a belépést.

A Trump-kormány a bíróság előtt azzal védekezett, hogy az általuk kifogásolt médiaorgánumok hamis információkat tesznek közzé és veszélyeztetik a nemzetbiztonságot, ezt az érvelést azonban a bíróság elutasította. (BBC)