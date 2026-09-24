Kilenc kazah katona halt meg, miután egy tengeri hadgyakorlaton kisodródtak a nyílt tengerre

Legkevesebb kilenc katona életét vesztette csütörtökön a kazah haditengerészet egy Kaszpi-tengeri hadgyakorlatán, mert az időjárás hirtelen romlása miatt kisodródtak a nyílt tengerre - közölte a kazah védelmi minisztérium.

Fotó: BEHROUZ MEHRI/AFP

Váratlanul erős szél kerekedett, és 19 tengerészt a hullámok magukkal sodortak a nyílt tengerre, közülük azóta kilenc ember halálát erősítették meg. Három embert ki tudtak menteni, a kutatás pedig még tart a túlélők után – közölte a tárca.



A szerencsétlenség a Kazahsztán délnyugati részén fekvő Mangisztau régióban történt – írja a Reuters. Dauren Koszanov védelmi miniszter vezetésével bizottság érkezett a helyszínre, hogy kivizsgálják az esetet, és irányítsák a mentési munkálatokat. (MTI)