Lopják a kavicsot az azbeszttel szennyezett szombathelyi utcákon

belföld

Évek óta Ausztriából származó azbeszttel szennyezettek a szombathelyi Olai Plató városrész utcái. Augusztusban a város képviselőtestülete úgy döntött, hogy bitumenborítást kapnak az érintett utcák.

Két héttel ezelőtt megkezdődött az azbesztes kőzet lefedése. A nyugat.hu most arról ír, hogy a munkához szánt köveket lopják a környékbeliek, azokat saját ingatlanjukon használják fel. És ami még súlyosabb: van, hogy a kihelyezett kavicsréteget bontják meg.

A szennyezés az év elején derült ki. Eleinte azt lehetett gondolni, hogy elég felszedni a az azbesztes kavicsot, de hamar kiderült, hogy ez az út járhatatlan, környezeti katasztrófával érne fel. Igaz, májusi riportunk megírása idején még úgy tűnt, hogy semmilyen borítás sem oldja meg a problémát, mert a repedéseken keresztül idővel újra porozhat az azbeszt. A HVG napokban megjelent cikke szerint a kövek helybenhagyásával konzerválják a kockázatot.

Kőzúzalék a szombathelyi Oladi Platónál idén májusban
Fotó: Németh Dániel/444

Az ötszáz család otthonául szolgáló Oladi Plató házai a város szélén, egykori termelőszövetkezeti szántóföldek helyén, több évtizedes pereskedés után kezdtek épülni az elmúlt években. Jelenleg is számos építkezés zajlik.

belföld oladi plató szombathely bitumen azbesztszennyezés azbeszt
Kapcsolódó cikkek

Lefedik az azbesztes utcákat Szombathelyen

Nincs még állami forrás a mentesítésre, a város saját forrásból cselekedett.

Kaufmann Balázs
belföld

Szombathely Rózsadombjának indult, most az udvarra se mehetnek ki a súlyos azbesztszennyezés miatt

Mindenki összevissza építkezhetett az oladi platón, ahol április elején derült ki: évekkel korábban azbeszttel szennyezett kövekkel borították az utat.

Tóth-Szenesi Attila, Németh Dániel
belföld