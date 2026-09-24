Lopják a kavicsot az azbeszttel szennyezett szombathelyi utcákon

Évek óta Ausztriából származó azbeszttel szennyezettek a szombathelyi Olai Plató városrész utcái. Augusztusban a város képviselőtestülete úgy döntött, hogy bitumenborítást kapnak az érintett utcák.

Két héttel ezelőtt megkezdődött az azbesztes kőzet lefedése. A nyugat.hu most arról ír, hogy a munkához szánt köveket lopják a környékbeliek, azokat saját ingatlanjukon használják fel. És ami még súlyosabb: van, hogy a kihelyezett kavicsréteget bontják meg.

A szennyezés az év elején derült ki. Eleinte azt lehetett gondolni, hogy elég felszedni a az azbesztes kavicsot, de hamar kiderült, hogy ez az út járhatatlan, környezeti katasztrófával érne fel. Igaz, májusi riportunk megírása idején még úgy tűnt, hogy semmilyen borítás sem oldja meg a problémát, mert a repedéseken keresztül idővel újra porozhat az azbeszt. A HVG napokban megjelent cikke szerint a kövek helybenhagyásával konzerválják a kockázatot.

Kőzúzalék a szombathelyi Oladi Platónál idén májusban Fotó: Németh Dániel/444

Az ötszáz család otthonául szolgáló Oladi Plató házai a város szélén, egykori termelőszövetkezeti szántóföldek helyén, több évtizedes pereskedés után kezdtek épülni az elmúlt években. Jelenleg is számos építkezés zajlik.