Magyar Péter megérkezett a Vatikánba, a KDNP kiakadt

Most zajlik Magyar Péter vatikáni látogatása, az MTI folyamatosan közli a fejleményeket, de a KDNP sem tétlenkedik.

Az állami hírügynökség először arról számolt be, hogy a magyar koronát kezében tartó Szent István-szobornál helyezett el koszorút a miniszterelnök a vatikáni Magyarok Nagyasszonya kápolnában bemutatott mise végén.

Fotó: ALBERTO PIZZOLI/AFP

A Szent Péter-bazilika altemplomából aztán a magyar delegáció az apostoli paloták bejáratához ment, ahol Peter Rajic érsek, a Pápai Ház prefektusa fogadta, majd a pápai udvari méltóságok egészen a pápai könyvtárszobáig kísérték – írja az MTI.

Magyar Péter a pápai audiencia után a szentszéki államtitkárságon is tárgyal, majd felkeresi a Szent Péter téren található, rászorulóknak fenntartott orvosi rendelőt.

Magyar Péternek csak a látszat számít

– ez a KDNP közleményének címe. Ebben az áll: „Egy közös fotóval és egy római hangulatú videóval akarja a hívő szavazók bizalmát elnyerni. Folytatódik az abszolút circus maximus. De mindez csak látszólagos elfedése annak, hogy konkrét döntései és retorikája szembemegy mindazzal, amit az emberi méltósággal és a közjó valós szolgálatával kapcsolatban a Szentatya és az egyház tanít.”