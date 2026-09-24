Ezen a nyáron a Börzsönyt utolérte a klímaváltozás, erről ír bejegyzésében Molnár Ábel Péter környezetgazdálkodási agrármérnök, aki azzal folytatja, hogy „idén nyáron – ami a legszárazabb és a második legmelegebb nyár volt a mérések kezdete (1901) óta – olyan változások történtek a Börzsöny erdeiben, amilyenre korábban nem volt példa”. Augusztusban hatalmas foltokban száradt rá a lomb a fákra, alapvetően a kocsánytalan tölgy és cser dominálta állományokban. Molnár szerint egyelőre nehéz megmondani, hogy milyen mértékű a pusztulás, de 2022-ben a Tiszántúlon látott hasonlót cseres állományban, és ott a fák 80 százaléka végül megadta magát.

Hogy bemutassa, „ez nem egyszerűen az őszi lombszíneződés kicsit korábbra csúszása”, képeket is mellékelt, és leírta, hogy „már augusztus végén is így nézett ki, és egy gyors ütemű zöld→szürke→sárga száradáson keresztül alakult ki, mely az augusztusi hőhullámhoz köthető”.

Molnár szerint amit látunk, az valóban új jelenség a területen, mert még az utóbbi évek súlyos aszályai során sem volt hasonló a Börzsönyben, mint ami ezeken a Kóspallag közelében készült fotókon látható.

Az agrármérnök szerint joggal feltételezhető jelentős pusztulás.