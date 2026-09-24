Öngyilkos lett egy húszéves katona szolgálatteljesítés közben

Két magyar katona is meghalt az elmúlt napokban szolgálatteljesítés közben - derül ki Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter rövid posztjából.

Egyikük, egy 20 éves katona a szolgálati idejében – mint a miniszter írja, eddig ismeretlen okból – öngyilkos lett. Egy 41 éves honvéd kiképzés közben lett rosszul, ő másnap a kórházban hunyt el.

Bár a halálesetek körülményeinek vizsgálata Ruszin-Szendi bejelentése szerint is még folyamatban van, a miniszter azt még annak lezárulta előtt közölte, hogy „egészségügyi vagy pszichológiai probléma egyikük esetében sem merült fel” - bizonyára úgy értette, hogy korábban.

Az öngyilkosság megelőzhető. Ha bajban van, lelki gondok, sötét gondolatok nyomasztják, kérhet segítséget!