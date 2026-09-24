Öngyógyító elefántok: gyógynövényekkel kúrálják magukat Kenyában, de a sót is szívesen kapargatják az agyarukkal

A Kenyában élő elefántok több tucat növényfajt használhatnak öngyógyításra – állapította meg egy friss kutatás. A kenyai Elgon-hegység környékén élő elefántok nem csak a természetgyógyász hajlamaik miatt érdekesek: barlangokba járnak, és agyaraikkal ásványi anyagokat tartalmazó kőzetet kaparnak le maguknak – ezért „sóbányász” elefántoknak is nevezik őket.

Fotó: GERALD ANDERSON/Anadolu via AFP

A Scientific Reports folyóiratban megjelent tanulmányhoz - ezt a BBC ismerteti - természetvédelmi őrökkel és közösségi vezetőkkel készített interjúkat is felhasználtak az állatok viselkedésének leírásához. Egy természetvédelmi őr arról számolt be, hogy látott elefántokat egy Angurweet nevű növényt enni, amelyet a helyiek többek között gyomorfájás kezelésére használnak. A beszámolók szerint az anyák időnként a borjaiknak is adnak a növényekből.

A mostani vizsgálat szerint az elefántok legalább 35 különböző növényfajt használnak, ezek közül 25-öt a helyiek is gyógyhatásúként tartanak számon. A kutatók szerint még további bizonyítékokra van szükség ahhoz, hogy egyértelműen kijelenthessék: az elefántok tudatosan, konkrét betegségekre választanak növényeket. A következő vizsgálatok során kamerákkal követik majd az állatokat, és elemzik az elfogyasztott növények összetevőit is.