Orosz szabotázst sejtenek egy lengyel Starlink-állomáson keletkezett tűz mögött

A lengyel kormány szerint szándékos szabotázs okozta azt a tüzet, amely egy Starlink-műholdállomáson keletkezett Lengyelország középső részén. Krzysztof Gawkowski miniszterelnök-helyettes szerint a támadás célja az lehetett, hogy megbénítsák az állomást, és ezzel megzavarják több intézmény és az ukrán hadsereg internetkapcsolatát.

A tűz szerda este tört ki a mazóviai vajdaságban található Wola Krobowska településen. Gawkowski a lengyel közmédiának azt mondta, a nyomozás még folyamatban van, de szerinte az eset beleillik az Oroszország által alkalmazott hibrid támadási módszerekbe. Donald Tusk lengyel miniszterelnök óvatosabban fogalmazott: azt mondta, nem szeretne százszázalékos bizonyosság nélkül szabotázsról beszélni, de „rosszul néz ki” az ügy. A Starlink-állomás továbbra is működik, a Kreml egyelőre nem kommentálta az ügyet.

Fotó: Jakub Orzechowski / Wyborcza

A lengyel kormány szerint az objektumon keresztül internetforgalmat továbbítanak több országba, köztük Ukrajnába is, és az infrastruktúra SpaceX-féle Starlink-rendszereket használ.

A történtek közben a dán katonai hírszerzés új fenyegetéselemzést tett közzé, amely szerint Oroszország a következő hónapokban fokozhatja a hibrid hadviselést Európában. A jelentés szerint egy közvetlen, korlátozott orosz katonai támadás NATO-tagállamok ellen továbbra is „nagyon valószínűtlen”, de egy ilyen forgatókönyv kockázata növekszik - írja a BBC.