Visszatérhetett a CNN a Fehér Házba Trump tiltása után, a bíró szerint alkotmányellenes lehetett Trump döntése

Csütörtökön a CNN, a Politico és az MS NOW is újra beléphetett a Fehér Házba, néhány órával azután, hogy egy szövetségi bíró kimondta: Donald Trump elnök döntése a kitiltásukról valószínűleg alkotmányellenes volt, és azonnal vissza kell adni a sajtóbelépőjüket – írja a BBC. Trump kezdetben azt mondta, azért tiltotta ki az orgánumokat, mert „álhíreket” terjesztenek. A Fehér Ház később nemzetbiztonsági okokra hivatkozott.

Az amerikai igazságügyi minisztérium kedden benyújtott bírósági iratában azzal vádolta a sajtóorgánumokat, hogy tudósításaikkal veszélyeztetik a nemzetbiztonságot. A kormány jogászai olyan cikkekre hivatkoztak, amik rakétakészletekről, a Fehér Ház báltermének építéséről és a legutóbbi republikánus kongresszusról szóltak.

Timothy Kelly bíró szerda éjszaka kiadott végzésében kétségbe vonta Trump nemzetbiztonsági érvelését. Mint rámutatott, az elnök az első bejelentésében egyáltalán nem említett ilyen indokot. „A rendelkezésre álló bizonyítékok nem támasztják alá azt az állítást, hogy a sajtóbelépők visszavonása valóban védené a nemzetbiztonságot” – írta Kelly. Ezért végül úgy döntött, hogy ideiglenesen fel kell oldani a három sajtóorgánum elleni kitiltást, mert az „valószínűleg sértette az alkotmányban biztosított megfelelő jogi eljáráshoz való jogaikat”. Elrendelte a sajtóbelépők azonnali visszaadását, és megtiltotta a kitiltás végrehajtását 14 napig.

A CNN, a Politico és az MS NOW is arról számolt be, hogy ezután csütörtök reggel mégis megtagadták újságíróik belépését a Fehér Házba, ami miatt sürgős bírósági meghallgatást kértek. A Fehér Ház működéséért felelős igazgató erre válaszul azonban bírósági beadványban közölte, hogy a sajtóbelépőket és az elkobzott azonosítókat 9:45-re visszaállították. Nem sokkal később mindhárom sajtóorgánum jelezte, hogy ismét beengedték őket.

PRESS ACCESS TO THE WHITE HOUSE: CNN'S BACK IN - AFTER FOUR TRIES.



Betsy Klein tried to walk through the gate four times this morning. Four times, denied.



Then Judge Timothy Kelly gave the White House a 12:30 PM deadline to explain why his overnight order wasn't being followed.… pic.twitter.com/gpe1q8zvUo — LindellTV (@RealLindellTV) September 24, 2026

Ugyanakkor a Fox News, az NBC, a CBS és az ABC – akik szolidaritásból korábban kivonultak a Fehér Ház tudósításából – egyelőre nem erősítették meg, hogy újra közvetítenek majd onnan.

Trump először múlt pénteken jelentette be, hogy kitiltja a CNN-t, az MS NOW-t és a Politicót a Fehér Házból. Azzal vádolta őket, hogy „kitalációkat vagy hazugságokat” írnak a kormányáról.

Szombat reggelre mindhárom újság arról számolt be, hogy megtagadták újságíróik belépését a Fehér Ház területére, és elkobozták sajtóbelépőiket. Az orgánumok azzal vádolták a Trump-adminisztrációt, hogy megsértette alkotmányos jogaikat. Hétfőn közös közleményükben azt írták, hogy jogi úton lépnek fel azért, hogy „megvédjék azt az elvet, miszerint a kormány nem döntheti el, miről tudósít a sajtó”. A politikai irányultságuktól függetlenül több mint 50 médiaszervezet nyújtott be a bíróságon úgynevezett amicus briefet, vagyis a pert támogató állásfoglalást. Köztük volt a Fox News, a New York Times, a Washington Post és a Wall Street Journal is.

Korábban is előfordult, hogy amerikai kormányok megpróbálták korlátozni bizonyos sajtóorgánumok hozzáférését. A Barack Obama vezette kormány 2009-ben megpróbálta kizárni a Fox Newst egy olyan sajtócsoportos interjúból, amin a kormány egyik tisztviselője vett részt. Miután azonban a sajtócsoport másik négy televíziós hálózata tiltakozott, a Fox Newst végül beengedték.