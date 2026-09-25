Két ló átnevezésére kötelezett egy texasi férfit az Amerikai Zsoké Klub, amely a telivér lovak törzskönyvező hatóságaként működik az USA-ban. Az egyik állatot Osztrák Festőnek (Austrian Painter) nevezte el a gazdája, Scott Herbertson, a másikat Új Rendnek (New Order), írja a Guardian.

Az Osztrák Festő kifejezés a szlengben Adolf Hitlert jelenti, aki fiatalon művészi karrierrel kacérkodott. A kifejezés különösen elterjedt a közösségi médiában, ahol a moderációs filterek és az esetleges letiltás elkerülése végett használják ezt a náci diktátor neve helyett.

Az Új Rend (eredetiben: Neuordnung) pedig azokat a politikai és szociális elképzeléseket tömöríti, amelyek alapján Hitler Európát akarta uralni.

Fotó: Scott Herbertson / X

Herbertson a közösségi médiában azt állította, hogy a lovakat valójában Gustav Klimt festőről, valamint a New Order brit rockzenekarról nevezte el, és csak véletlenek a náci utalások. A Zsoké Klub viszont közölte, hogy Osztrák Festőt ezentúl Merrylegsnek fogják hívni. Azt írták: