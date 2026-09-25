Át kell nevezni az Osztrák Festő nevű versenylovat és Új Rend nevű testvérét is

Két ló átnevezésére kötelezett egy texasi férfit az Amerikai Zsoké Klub, amely a telivér lovak törzskönyvező hatóságaként működik az USA-ban. Az egyik állatot Osztrák Festőnek (Austrian Painter) nevezte el a gazdája, Scott Herbertson, a másikat Új Rendnek (New Order), írja a Guardian.
Herbertson a közösségi médiában azt állította, hogy a lovakat valójában Gustav Klimt festőről, valamint a New Order brit rockzenekarról nevezte el, és csak véletlenek a náci utalások. A Zsoké Klub viszont közölte, hogy Osztrák Festőt ezentúl Merrylegsnek fogják hívni. Azt írták:
„Megállapítottuk, hogy a név szabálytalan a 6.F.9.d rendelkezés értelmében, ami megtilt neveket, amelyek »sértőek, vagy fenyegetőek lehetnek többek között bőrszín, vallás, fogyatékosság, etnikum, gender, nemzeti hovatartozás, rassz, vallás, politikai vagy szexuális orientáció szempontjából«. Komolyan vesszük ezeket az ügyeket, és köszönjük, hogy értesítettek róluk.”