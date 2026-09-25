Az olasz kormány betiltja a burka és a nikáb viselését az iskolákban

Az olasz kormány jóváhagyta a burka és a nikáb iskolai viselésének tilalmát, valamint döntöttek arról is, hogy egy-egy osztályban csak meghatározott arányban lehessenek olyan diákok, akik kevéssé beszélnek olaszul.

Ennek értelmében általános iskolában, a középiskolák első évfolyamán 30 százalékban maximalizálják azoknak a diákoknak az arányát, akik nem olasz állampolgárok vagy nem beszélnek megfelelően olaszul.

Giorgia Meloni miniszterelnök szerint az intézkedések valójában segítik az integrációt. Az ellenzéki pártok viszont azzal vádolják a kormányt, hogy a széljobbos Futuro Nazionale pártnak akar kedvezni a jövő évi parlamenti választások előtt.

Giorgia Meloni Fotó: ANWAR AMRO/AFP

Giuseppe Valditara oktatási miniszter szerint a korlátozás kizárólag nyelvi szempontú, és nem az állampolgárság alapján határozzák meg. A nikáb és a burka betiltását pedig a nemek közötti egyenlőség kérdéseként próbálta értelmezni. A tilalom csak a burkára és a nikábra vonatkozik, a hidzsábra azonban nem, mivel az utóbbi szabadon hagyja az arcot.

Az olaszul kevéssé beszélő diákokra vonatkozó 30 százalékos korlátot az egyes oktatási szinteken eltérően alkalmaznák. Az általános iskolákban azokra a nem olasz állampolgárságú diákokra vonatkozna, akik vagy nem Olaszországban születtek, vagy nem jártak legalább két évig óvodába. Az alsó- és felső középiskolákban azokra a nem olasz állampolgárságú diákokra vonatkozna, akik nem végeztek el legalább három évet az olasz iskolarendszerben. (Megj.: Az olasz iskolarendszer a magyartól eltérő: az általános iskola körülbelül 6-11 éves kor között tart tart, 5 évfolyamos, az alsó középiskola 3 évfolyamos, a felső középiskola megint 5 évfolyamos, 14-19 éves kor között járnak ide.)

A tervezet a szülőkkel kapcsolatban is további előírásokat tartalmaz. Az iskoláknak jelezniük kellene a gyermekvédelmi szolgálatoknak, ha a szülők tartós nyelvi akadályai gátolják a gyermek beilleszkedését, nekik ingyenes olasz nyelvi tanfolyamokat biztosítanának.

Az intézkedés törvényerejű rendelet, az olasz törvények értelmében tehát azonnal hatályba léphet, de a parlamentnek 60 napon belül meg kell erősítenie. (BBC)