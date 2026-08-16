Mindig jön valaki, aki hangosabban kiabál – így tűnnek fel egyre vállalhatatlanabb figurák a jobbszélen Európában

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  • Olaszországban egy volt tábornok a saját pályáján veri Salvinit, Lengyelországban egy holokauszttagadó provokátor viszi a szélsőjobb szavazóit, a briteknél pedig már Nigel Farage-t is jobbról próbálják előzni.
  • A minta mindenütt ugyanaz: ahogy a populista jobboldal évek alatt jobbra tolta az egész európai közbeszédet, lassan a tegnap még radikálisnak számító pártokból lesz az új jobbközép.
  • Meddig folytatódhat ez a körforgás, és marad-e valaki a centrumban?

Roberto Vannacci, az olasz hadsereg tábornoka (nem mellesleg pár évig moszkvai attasé is volt) 2023-ban megjelentett egy könyvet Il mondo al contrario (kb. Kifordult világ) címmel, melyben alaposan beolvasott a bevándorlóknak, a homoszexuálisoknak, a feministáknak, a környezetvédőknek, a transzoknak, és mindenki másnak, aki eltér a hagyományos, hazafias értékektől. A könyvből természetesen botrány lett, ami persze csak az eladásokat és szerzője ismertségét növelte, végül Vannaccit felfüggesztették a hadseregnél, ő maga pedig a Salvini-féle Lega EP-képviselője lett. Idén februárban azonban önállósította magát, új mozgalmat indított Futuro Nazionale (Nemzeti Jövő, FN) néven, azzal az indokkal, hogy a szélsőjobbról indult olasz kormánypártok elpuhultak, és ő képviseli a valódi olasz érdekeket.

Ma már ott tartunk, hogy az FN előzi a közvélemény-kutatásokban a Legát, míg Vannacci pártját már 7 százalékra mérik, és egyre inkább úgy tűnik, hogy Giorgia Meloni jobboldali populista gyökereitől távolodni látszó kormánya komoly dilemma előtt áll a jövő évi választásokon:

megpróbálja visszahódítani azokat a témákat, amikkel Vannacci sikeresen mozgósít (mindenekelőtt a bevándorlást, lásd a ceutai válságra adott válaszát), és ha nem sikerül, kénytelen lesz megállapodni az FN-nel, amely azonban némely kérdésben már vállalhatatlan a jobbközépről átcsalogatott szavazók számára. Ha viszont Meloni továbbra is a korábbinál mérsékeltebb irányvonalnál marad, akkor nemcsak Salvini, de az ő pártjának szavazóbázisa is megfogyatkozhat.

„Ez a körforgás újra és újra megismétlődik. Megjelenik valaki, aki hangosabban kiabál, mint a többiek… és mi bedőlünk neki, ahogyan bedőltünk az 5 Csillagnak, Salvininek és Meloninak is”

mondta a Politicónak Carlo Calenda centrista politikus, de ami jelenleg történik, nem általában a szélsőségekről szól és nem is olasz specialitás. Európában ugyanis több országban is megfigyelhető, hogy a populista jobboldal annyira jobbra tolta a közbeszédet, hogy mostanra ezek a pártok jelentik a jobbközépet, miközben jobbról egyre extrémebb és megosztóbb figurák startolnak rá a szavazóbázisukra, nem is sikertelenül. Meddig folytatódhat ez a körforgás, és mi lesz a vége – tényleg egy egyre jobbra tolódó Európa felé tartunk, vagy van egy pont, ahol a folyamat megtörik? És ha a mostani jobbközép összecsúszik a szélsőjobbal, ki és mi marad a centrumban?

Fotó: FILIPPO MONTEFORTE/AFP

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