A milliárdos ajándékot elhallgató Farage előremenekülne, de csak egy szemeteskuka-sisakos humoristával küzdhet meg

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  • Lemondott képviselői mandátumáról Nigel Farage, de indul az új választáson.
  • A jelenleg legnépszerűbb brit párt vezetője ellen be nem jelentett nagy értékű ajándék miatt folyik parlamenti vizsgálat.
  • Az ügy most már az egész Reform UK-t veszélyezteti. Van rá esély, hogy Farage ebbe a botrányba fog belebukni.

Tizenhat év orbánizmus és egy jelenleg is pusztító, minden eddiginél korruptabb Trump-kormányzás után kevés olvasót lephet meg az, hogy populista, magukat elitellenesnek feltüntető politikusokról kiderül, hogy – fogalmazzunk így – nincs minden rendben a pénzügyeikkel. Marine Le Pent a héten másodfokon is bűnösnek mondták ki, és ugyan a választáson elindulhat, de ha a fellebbezését elutasítják, akkor nyomkövetővel kell majd kampányolnia, és elítélt bűnözőként kell majd a választók elé állnia. Brit kollégája, a közvélemény-kutatásokat hazájában ugyanúgy vezető Nigel Farage és pártja, a Reform UK pedig most még nehezebb helyzetben van: párhuzamosan több vizsgálat is folyik Farage és társai ellen, melyek a párt jövőjét is komolyan veszélyeztethetik.

Farage a héten megpróbált előremenekülni, amikor lemondott képviselői mandátumáról, és egyben közölte, hogy a lemondása után ő is indul majd az időközi választáson. Ez elvben egy ravasz taktikai húzás lett volna, ám a rivális pártok gyorsan keresztülhúzták a számítását, mivel egymás után jelezték, hogy nem állítanak jelöltet. Jelen állás szerint Farage legnagyobb ellenfele a szemeteskuka-sisakban mutatkozó humorista, Count Binface lesz, akinek legyőzésével Farage nem a támogatottságát tudja demonstrálni, hanem leginkább nevetségessé válik. És ez még messze nem is a legnagyobb baja a populista politikusnak és pártjának.

Fotó: CARLOS JASSO/AFP

Ajándékok kriptomilliárdostól és egy elítélt csalótól

Nigel Farage a brit politika nagy túlélője, aki már a harmadik pártját vezeti az UKIP és a Brexit Party után, és most a Reform UK élén úgy tűnhetett, valós esélye lehet a választási győzelemre is. A brit belpolitikát évtizedek óta meghatározó két nagy párt, a Toryk és a Munkáspárt egyaránt mélyrepülésben van, és az instabilitást jelzi, hogy tíz év alatt hat miniszterelnököt fogyasztott el az Egyesült Királyság, a hetedik, Keir Starmer pedig már szintén benyújtotta a lemondását. Az alapvető problémákat egyik kormány sem tudta kezelni, így az egyre erősebb elitellenes hangulatnak Farage lett a legnagyobb nyertese, akinek pártja biztosan vezeti a népszerűségi listákat (a választók nagy része valószínűleg már elfelejtette, hogy Farage-nak oroszlánrésze volt a gazdasági nehézségeket négyzetre emelő brexitben).

A Reform jól szerepelt a májusi önkormányzati választásokon is, habár a várakozásokhoz képest inkább érezhették csalódásnak az eredményt. Akkor már több elemző is inkább arra hívta fel a figyelmet, hogy Farage pártjának támogatottsága megtorpant: míg tavaly 30 százalék fölött mérték a közvélemény-kutatók a Reformot, idén már csak 25 százalék környékén tanyázik, amivel még mindig első ugyan, de a parlamenti többséghez ez biztosan nem elég. (Azóta egyébként nagy pofont kapott a Reform a makerfieldi időközin is, amit Starmer leendő utódja, Andy Burnham nyert meg.)

Az igazi baj azonban a választás utáni héten érte a pártot: május 13-án indult Farage ellen parlamenti vizsgálat, amiért nem jelentette be azt az 5 millió fontot (kb. 2 milliárd forint), amit 2024 júniusában kapott ajándékba a Bangkokban élő brit kriptomilliárdostól, Christopher Harborne-tól – alig pár héttel azelőtt, hogy meggondolta magát, és mégis elindult a legutóbbi parlamenti választáson. Farage szerint az összeg magáncélra adott ajándék volt, amit a személyes biztonságára költött, ám a brit parlamenti szabályok szerint az új képviselőknek a megválasztásuk előtt 12 hónappal kapott nagyobb értékű ajándékot kötelezően be kell jelenteniük. Erről később kiderült az is, hogy a tranzakciót lebonyolító brit bankárok pénzmosás gyanújával jelentették a hatóságoknak az óriási összegű kripto-eredetű utalást.

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