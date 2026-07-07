Lemondott parlamenti mandátumáról a pénzügyi stiklik miatt vizsgált Nigel Farage, de indul a saját helyére kiírt időközi választáson

Lemondott alsóházi képviselői mandátumáról Nigel Farage, a radikálisan EU- és bevándorlásellenes szélsőjobboldali Reform Párt vezetője. A közvélemény-kutatások szerint legnépszerűbb brit pártot vezető politikust az utóbbi hetekben többen is azzal vádolták, hogy nem vallott be nagy összegű adományokat.

Farage a 2024-es clactoni választási győzelme után Fotó: HENRY NICHOLLS/AFP

Farage egy Clacton nevű, Colchester közelében lévő tengerparti városban szerzett parlamenti mandátumot. A 2024-es választáson a körzet lakóinak 46,2 százaléka szavazott rá, de ez nem igazán meglepő: a 2016-os brexit-népszavazáson a városban 70 százalékos volt az unióból kilépést támogatók aránya. (Ehhez képest a 46 százalék még visszaesésnek is mondható.)

Farage a kedden kiadott nyilatkozatában teljesen megalapozatlannak nevezte az ellene felhozott vádakat, és közölte, hogy a lemondása után ő is indul majd az időközi választáson. „Ez egy »nép kontra az establishment« időközi választás lesz. Lehetőség van arra, hogy bemutassunk az egész establishmentnek, hogy őszintén megmondjuk nekik, merre menjenek” – idézi a nyilatkozatát a Guardian.

Ha ezen a választáson veszít, és nem kerül vissza az alsóházba, akkor nem töltheti be pártja miniszterelnök-jelölti tisztségét sem, mivel a törvényerejű brit politikai szokásjog szerint kormányzati posztra csak parlamenti tagok pályázhatnak.