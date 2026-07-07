Lemondott parlamenti mandátumáról a pénzügyi stiklik miatt vizsgált Nigel Farage, de indul a saját helyére kiírt időközi választáson

Lemondott alsóházi képviselői mandátumáról Nigel Farage, a radikálisan EU- és bevándorlásellenes szélsőjobboldali Reform Párt vezetője. A közvélemény-kutatások szerint legnépszerűbb brit pártot vezető politikust az utóbbi hetekben többen is azzal vádolták, hogy nem vallott be nagy összegű adományokat.
Farage egy Clacton nevű, Colchester közelében lévő tengerparti városban szerzett parlamenti mandátumot. A 2024-es választáson a körzet lakóinak 46,2 százaléka szavazott rá, de ez nem igazán meglepő: a 2016-os brexit-népszavazáson a városban 70 százalékos volt az unióból kilépést támogatók aránya. (Ehhez képest a 46 százalék még visszaesésnek is mondható.)
Farage a kedden kiadott nyilatkozatában teljesen megalapozatlannak nevezte az ellene felhozott vádakat, és közölte, hogy a lemondása után ő is indul majd az időközi választáson. „Ez egy »nép kontra az establishment« időközi választás lesz. Lehetőség van arra, hogy bemutassunk az egész establishmentnek, hogy őszintén megmondjuk nekik, merre menjenek” – idézi a nyilatkozatát a Guardian.
Ha ezen a választáson veszít, és nem kerül vissza az alsóházba, akkor nem töltheti be pártja miniszterelnök-jelölti tisztségét sem, mivel a törvényerejű brit politikai szokásjog szerint kormányzati posztra csak parlamenti tagok pályázhatnak.