Sokkolóan kevés gyerek született augusztusban, most először a hatezret sem érte el az újszülöttek száma

Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született, és 9452 fő halt meg. A tavaly augusztusihoz képest a születések száma 7,4, a házasságkötéseké 12 százalékkal csökkent, a halálozásoké pedig 0,9 százalékkal nőtt, közölte a KSH pénteken. Soha nem volt még olyan augusztus, amikor a születésszám ne érte volna el a hatezret.

A népességszám csökkenése így jelentősen felgyorsult, a természetes fogyás a tavaly augusztusi 2968-nál csaknem 19 százalékkal magasabb, 3530 fős volt.

A fenti adatok alapján nem meglepő módon a teljes termékenységi arányszám is romló tendenciát mutat. Az egy nőre becsült értéke 1,29 volt az egy évvel korábban 1,31 után. Igaz, júliusban még csak 1,28-as idei értéket mértek, tehát legalább éven belül javult némileg a helyzet.

Az idei első nyolc hónapban összesen 46 497 gyerek született, ami 1663-mal, 3,5 százalékkal kevesebb a tavalyinál. A halálozások száma 81 397 volt, 2,6 százalékkal kevesebb az egy évvel ezelőttinél. Összességében a népesség természetes fogyása így enyhén lassult, 34 900 fő volt a tavalyi 35 374 után.