Hackerek állítják: több tízezer FBI-ügynök érzékeny egészségügyi adatait szerezték meg

Az FBI több tízezer ügynökének egészségügyi adatai kerülhettek hackerekhez egy súlyos kibertámadásban – írja a BBC. A támadás mögött álló ShinyHunters nevű hackercsoport azt állítja, mintegy 60 ezer jelenlegi és korábbi FBI-dolgozóról szerzett meg érzékeny információkat, és öt napot adott az ügynökségnek a követelései teljesítésére, mielőtt nyilvánosságra hozza azokat.

Fotó: ANDREW LEYDEN/Getty Images via AFP

A BBC betekintett az ellopott adatok egy részébe. A dokumentumok között munkaköri alkalmassági vizsgálatok szerepelnek, vér- és vizeletvizsgálati eredményekkel, ritka ételallergiákra (például kagyló- és banánallergiára), illetve más egészségügyi problémákra vonatkozó orvosi feljegyzésekkel. Ezek mellett az ügynökök teljes neve, lakcíme, telefonszáma, jelvényszáma és beosztása, sőt egyes esetekben a házastársukra vonatkozó információk is szerepelnek az adatok között. A BBC szerint a megosztott minták hitelesnek tűnnek.

Szakértők szerint az egészségügyi adatok nyilvánosságra kerülése különösen súlyos, mert egy ellopott jelszóval ellentétben ezeket nem lehet lecserélni. Az információkat adathalász támadásokhoz, személyazonossággal való visszaéléshez, zsaroláshoz vagy akár egyes ügynökök elleni célzott akciókhoz is felhasználhatják.

A ShinyHunters azt állítja, hétfőn jutott be az FBI rendszereibe az ügynökség által használt Oracle felhőalapú tárhely egyik gyenge pontján keresztül. Az adatokért cserébe ezúttal nem pénzt követelnek. Azt akarják, hogy az FBI vonjon vissza egy májusban kiadott figyelmeztetést, amely állításuk szerint „megsértette” őket. Ha ez öt napon belül nem történik meg, akkor közzéteszik a teljes adatállományt.

Az FBI elismerte, hogy adatvédelmi incidens történt, de egyelőre vizsgálja, hogy a támadók közvetlenül az ügynökség rendszereibe jutottak-e be, vagy egy külső szolgáltatón keresztül szerezték meg az adatokat.

A ShinyHunters 2019 óta aktív nemzetközi hackercsoport, amelyet korábban több nagy kibertámadással – köztük a Rockstar Gamest és a Canvas oktatási platformot érintőekkel – is összefüggésbe hoztak.