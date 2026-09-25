Kikapott Ukrajnától a magyar válogatott, vereséggel kezdte a Nemzetek Ligáját

A magyar labdarúgó-válogatott 1-0-ra kikapott Ukrajnától pénteken a Nemzetek Ligája B divíziójának első fordulójában a Puskás Arénában.

A meccs elején Marco Rossi csapata kezdeményezett, a magyarok előtt több nagy lehetőség is adódott: Lukács Dániel a 11. percben a felső lécet találta el, majd Bolla Bendegúz öt méterről hibázott nagy helyzetben. A félidő hajrájáig mi voltunk a veszélyesebbek, az ukránok azonban a 42. percben gyakorlatilag az első komoly lehetőségükből megszerezték a vezetést. Szudakov bal oldali beadására Danyilo Szikan érkezett – egy komoly magyar védelmi hiba miatt – teljesen üresen, és hét méterről a kapuba fejelt.

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

Rossi a szünetben támadóbbá tette a csapatot, Bárány Donát és az újonc Tóth Milán is pályára lépett, később pedig Jurek Gábor is beállt, egész jól. A magyar válogatott a második félidő nagy részében beszorította Ukrajnát, de a fölényből kevés igazán nagy helyzet született. Tóth Milán, Schäfer András és Jurek is próbálkozott, de Riznik mindegyik lövést magabiztosan védte. Az ukránoknak még egy nagy lehetőségük volt, egy kontra végén Krasznopir ziccerben vezethette Tóth Balázsra a labdát, de a magyar kapus nagyot védett.

A hajrában emberelőnybe is került a magyar csapat, miután Nazarenko rácsúszott Tóth Rajmundra, és megkapta a második sárga lapját. Ezután kisebb balhé is kialakult, a két csapat játékosai – a kispadon ülőkkel együtt – egymásnak estek. A hátralévő percekben a magyar válogatott még próbálkozott az egyenlítéssel, de nem sikerült gólt szereznie.

A magyar válogatott hétfőn 20:45-től Belfastban játszik a Grúziát legyőző Észak-Írországgal.