Közös megegyezéssel távozik Sepsi Enikő az SZFE rektori posztjáról

Közös megegyezéssel távozik Sepsi Enikő a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) rektori posztjáról szeptember végén. A jelenlegi rektor egyetemi tanárként folytatja munkáját az SZFE-n.

A közlemény szerint az SZFE képviseletében Kovács András Bálint, a Színház- és Filmművészetért Alapítvány Kuratóriumának elnöke, a munkáltatói jogkör gyakorlója és Sepsi Enikő pénteken megállapodást írtak alá Sepsi Enikő rektori megbízásának szeptember 30-ai lezárásáról. A megállapodás alapján Sepsi Enikő szeptember 30-ával átadja a rektori feladatokat, és távozik az egyetem éléről.

Mint felidézték, az egyetem előtt álló változások felelős és rendezett előkészítése érdekében a rektor kezdeményezte megbízása lezárásáról és a rektori feladatok átadásáról szóló egyeztetést. Sepsi Enikő szeptember 30-ig változatlan felelősséggel látja el rektori feladatait, és gondoskodik a folyamatban lévő intézményi ügyek átadásáról.

Sepsi Enikő az SZFE-n egyetemi tanárként folytatja munkáját.

Sepsi szeptember elején kezdeményezte a rektori megbízása rendezett lezárásáról szóló egyeztetést.