Lemond a SZFE rektora, és ezzel a döntésével végre a hallgatók is elégedettek lehetnek

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Sepsi Enikő 2025-ben
Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Hosszú közleményt küldött tanévnyitója alkalmából a Színház- és Filmművészeti Egyetem, ebben azonban egyetlen mondat, a legutolsó érinti csak a legfontosabb bejelentést:

„Prof. Dr. Sepsi Enikő, az SZFE rektora a mai napon kezdeményezte a rektori megbízása rendezett lezárásáról szóló egyeztetést; a folyamat lezárásáig változatlan felelősséggel látja el feladatait.”

A hvg.hu megszerezte a beszéd felvételét, abból kiderül, hogy Sepsi arról is beszélt az egyetem polgárainak, hogy „a rektori felelősség nemcsak a munka folytatását jelentheti, hanem annak a felismerését is, hogy mikor szolgálja az intézmény jövőjét egy rendezett vezetői átmenet. Az új fenntartói testület miniszteri kijelölésével ennek most az SZFE-n is létrejöttek az intézményi feltételei.”

Itt arra utal a rektor, hogy bár a Vidnyánszky Attila által könyörtelenül, a hallgatók és oktatók egyöntetű tiltakozása ellenére elfoglalt egyetem szenátusa megpróbálta a saját embereivel telerakni az intézményt irányító új kuratóriumot is, de ezt az új kormány nem hagyta. Az ötből csak két kuratóriumi tagot jelölt a korábbi kuratóriumi elnök, Vidnyánszky Attila által dominált szenátus, hármat a minisztérium választott ki.

Vidnyánszky Attila, Sepsi Enikő és Ondrej Šoth szlovák koreográfus
Forrás: Nemzeti Színház/Eöri Szabó Zsolt

Vidnyánszky már meg sem próbált kuratóriumi tag lenni, Sepsi most lemond – ezzel teljesül az oktatók és hallgatók által már korábban megfogalmazott, majd a HÖK által hivatalosan is kinyilvánított követelés: az SZFE teljes topvezetésének távozása.

Az új kuratórium elnöke a veterán filmesztéta, Kovács András Bálint lett, de tagja az Orbán-kormányok alatt soha ki nem nevezett rektorjelölt, Upor László is.

A tanévnyitós közlemény szerint

  • a prózai színművészosztályt Szarvas József és Rátóti Zoltán,
  • a zenés színművészekét Kiss-B. Atilla és Homonnay Zsolt,
  • a nemzetiségi színművészekét Pataki András és Rusz Milán,
  • a színházrendezőkét Andrej Mogucsij és Kozma András,
  • a színházi rendezőasszisztensekét pedig Seregi Zoltán vezeti.

A filmeseknél

  • Gulyás Buda és Csuja László vezeti a film- és televíziórendező,
  • Babos Tamás az operatőr,
  • Goda Krisztina a filmíró,
  • Koncz Gabriella a filmvágó osztályt.
  • A filmhanghallgatókkal Bobák Bence és Brandenburg Ádám,
  • a gyártásszervezőkkel Pesti Ákos és Csáky Attila,
  • a televíziós műsorkészítőkkel Gulyás István, Merkl László és Zilahy Tamás dolgozik majd.

A mesterképzésben

  • a filmrendező művész osztályt Koltai Lajos és Novák Emil,
  • a dokumentumfilm-rendező művész osztályt Kékesi Attila és Almási Tamás,
  • forgatókönyvírók osztályát Gál Péter,
  • a látványtervezőkét Szendrényi Éva és Berzsenyi Krisztina vezeti.
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