Lemond a SZFE rektora, és ezzel a döntésével végre a hallgatók is elégedettek lehetnek

Hosszú közleményt küldött tanévnyitója alkalmából a Színház- és Filmművészeti Egyetem, ebben azonban egyetlen mondat, a legutolsó érinti csak a legfontosabb bejelentést:
„Prof. Dr. Sepsi Enikő, az SZFE rektora a mai napon kezdeményezte a rektori megbízása rendezett lezárásáról szóló egyeztetést; a folyamat lezárásáig változatlan felelősséggel látja el feladatait.”
A hvg.hu megszerezte a beszéd felvételét, abból kiderül, hogy Sepsi arról is beszélt az egyetem polgárainak, hogy „a rektori felelősség nemcsak a munka folytatását jelentheti, hanem annak a felismerését is, hogy mikor szolgálja az intézmény jövőjét egy rendezett vezetői átmenet. Az új fenntartói testület miniszteri kijelölésével ennek most az SZFE-n is létrejöttek az intézményi feltételei.”
Itt arra utal a rektor, hogy bár a Vidnyánszky Attila által könyörtelenül, a hallgatók és oktatók egyöntetű tiltakozása ellenére elfoglalt egyetem szenátusa megpróbálta a saját embereivel telerakni az intézményt irányító új kuratóriumot is, de ezt az új kormány nem hagyta. Az ötből csak két kuratóriumi tagot jelölt a korábbi kuratóriumi elnök, Vidnyánszky Attila által dominált szenátus, hármat a minisztérium választott ki.
Vidnyánszky már meg sem próbált kuratóriumi tag lenni, Sepsi most lemond – ezzel teljesül az oktatók és hallgatók által már korábban megfogalmazott, majd a HÖK által hivatalosan is kinyilvánított követelés: az SZFE teljes topvezetésének távozása.
Az új kuratórium elnöke a veterán filmesztéta, Kovács András Bálint lett, de tagja az Orbán-kormányok alatt soha ki nem nevezett rektorjelölt, Upor László is.
A tanévnyitós közlemény szerint
A filmeseknél
A mesterképzésben
Hat évvel a modellváltás után hallgatók és oktatók egy része autonómiát és vezetőváltást követel az SZFE-n. A rektor szerint nyitott kapukat döngetnek, a kritikusok szerint viszont sem az elvárásaik nem teljesültek, sem érdemi párbeszéd nem indult.
A HÖK szerint az egyetem vezetősége, illetve a fenntartó alapítvány kuratóriuma alkalmatlan az intézmény egységének kifejezésére, és a szellemi örökség gondozására.
Vidnyánszky Attilának korábban nem adtak elég lehetőséget a Színművészetin, most elveszi erővel. A magyar film és színház jövője múlik azon, hogy mire jut egymással az egyetemet megvető új kuratórium, és a velük szembeszálló oktatók és hallgatók.