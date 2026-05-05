Már az SZFE hallgatói önkormányzata is a vezetőség lemondását várja

„Az egyetem kuratóriuma és vezetősége alkalmatlan egyetemünk egységének kifejezésére és intézményünk 161 éves szellemi örökségének gondozására. Az általunk pozitívnak vélt eredményeiket nem vitatjuk el, ezzel együtt azonban meggyőződésünk, hogy lemondásuk elengedhetetlen egyetemünk új rendszerének felépítéséhez” – írja közleményében a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) Hallgatói Önkormányzata (HÖK)

A HÖK megnevezi az egyetem vezetőségét: Sepsi Enikő rektort, Antal Zsolt rektorhelyettest és Pacskovszki József rektorhelyettest. Az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumát is lemondásra szólítják fel, aminek az elnöke Vidnyánszky Attila.

„A Hallgatói Önkormányzat megválasztott képviselőiként az elmúlt években az egyetemi fórumokon és a szenátusi üléseken is azon dolgoztunk, hogy érdemi párbeszédet alakítsunk ki az egyetem vezetésével. Konstruktív együttműködés nem jött létre” – írja a HÖK. Forrásaink szerint a lemondásra való felszólítással egy hétfőn összehívott, nagyságrendileg százfős egyeztetésen a hallgatók jelentős többsége egyetértett.

Sepsi Enikő rektor 2025-ben. Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Nyílt levél az új minisztereknek

A HÖK a felszólítás mellett csatolt egy több mint 250 hallgató által aláírt nyílt levelet, amiben Lannert Judit leendő gyermek- és oktatásügyi minisztert és Tarr Zoltán leendő társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert arra kérik, hogy „ígéretéhez híven biztosítsa az egyetem autonóm működését és számolja fel az alapítványi rendszert, valamint a kuratóriumot”.

„Az SZFE-ről a mindenkori kormány évtizedes viszonylatban a hallgatók feje felett hozott döntéseket, ezt az időszakot szeretnénk lezárni.”

A levél szerzői és aláírói tudják, „hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem szimbolikus intézmény a modellváltott egyetemek között, érezzük ennek a felelősségét”. Azt írják, hallgatóként és HÖK-ösként nem volt semmiféle rálátásuk a „minden érdemi döntést meghozó Kuratórium munkájára”, továbbá hogy a szenátus döntéshozó szerepét kéne visszaállítani, ami „az egyetemi autonómia egyik legfontosabb alappillére”.

A szerzők szeretnék, ha a várható átalakítás után a hallgatók is részt vehetnének az oktatói gárda kialakításában. „Az oktatókat értékelő kérdőívek eredményeit vegyék figyelembe, szemben az elmúlt évek tapasztalatával. Kérjük a szakmailag színvonalas oktatók munkaviszonyának megtartását, szakmai munkájuk megbecsülését.” Írnak még ezen túl arról is, hogy az új osztályok indításakor ne csak az egyetemi kvótát, de azt is vegyék figyelembe, hogy mekkora eséllyel helyezkednek majd el a hallgatók.

Április óta megy a szervezkedés

A HÖK már áprilisban aktív volt a választás utáni egyetemi szerveződésben. Hallgatók egy csoportja április vége felé informális fórumot rendezett, aminek a plakátjait az egyetem vezetősége leszedette, egy plakátragasztót pedig kamerán azonosított. A fórumon a hallgatók több mint fele döntött amellett, hogy a kormányváltást követő változások idején a HÖK képviselje a hallgatókat.

Az azt követő héten a rektori fórumon először két egyetemi oktató, Csuja László és Stőhr Lóránt szólította lemondásra az SZFE vezetését és a kuratórium tagjait, majd két hallgató hosszasan sorolta az egyetem problémáit. Miután állításuk szerint érdemi választ nem kaptak, a hallgatók többsége elhagyta a fórumot. Az oktatók felszólalását az SZFE vezetősége méltatlan magánperformansznak nevezte.

Másnap reggel, április 30-án a szenátusi ülésen a HÖK delegáltjai ismét feltették a kérdéseiket az egyetem vezetőségének. Szóba került az egyetemi állandó játszóhely hiánya; hogy túl sok osztály indult az egyetemen, ami nehezíti az elhelyezkedést; a szakmai gyakorlatokról is szó esett, ahogy az egyetem vezetőségének fizetéséről is. „A vita során kiderült, hogy a vezetőség nem érzékeli ennek a problémának a súlyát” – írta aznap közleményében a HÖK.