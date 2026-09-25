Saját lépcsőházában támadták meg Demjén Patrikot, az MTK kapusát

Az MTK Budapest kapusát, Demjén Patrikot megtámadták a saját lépcsőházában, ennek következtében lábközépcsont-törést szenvedett – adta hírül a Csakfoci.hu. A lap információi szerint a válogatott keretébe is többször meghívott kapus a sérülése miatt legalább másfél hónapig nem léphet pályára.

A Csakfoci úgy tudja, az ügyben rendőrségi bejelentés is történt, a hatóságok nyomozást indítottak.

A támadás hírét az MTK Budapest hivatalos közleményben is megerősítette. A klub azt írta, Demjén „egy labdarúgástól független incidensben, sértettként komolyabb sérülést szenvedett”.

Az MTK egyelőre nem közölt további részleteket a történtekről. Mint írták, a folyamatban lévő nyomozás miatt az eset körülményeiről jelenleg nem áll módjukban további tájékoztatást adni.

Demjén Patrik 2019-ben, a Zalaegerszeg kapusaként mutatkozott be az NB I-ben, 2023-ban igazolt az MTK-hoz. Azóta 215 első osztályú mérkőzésen védett. Az U19-es és az U21-es válogatottban összesen 17-szer lépett pályára, Marco Rossi pedig többször is meghívta a felnőttválogatott keretébe, pályára azonban nem lépett a nemzeti csapatban.