Súlyosabban sérülhetett meg, mint hitték, átminősíthetik az eljárást a Nagykörúton ájultra vert férfi ügyében

A rendőrség szakértőt rendel ki a Nagykörúton ájultra vert férfi ügyében, amely alapján az eljárás átminősíthető, tudta meg a Telex. Az eset után súlyos testi sértés kísérletének gyanújával nyomoztak, az átminősítésre azért lehet szükség, mert kiderült, hogy az áldozat sérülései súlyosabbak, mint hitték.

Mi is beszámoltunk róla, hogy egy fiatal férfi múlt pénteken este 10 előtt, sűrű forgalomban megtámadott egy véletlenszerűen kiválasztott járókelőt a Honvéd utca és a Nagykörút sarkánál a zebrán. A megvert 43 éves férfit a mentőszolgálat a Fiumei úti balesetire vitte be. Itt megvizsgálták, és úgy tűnt, csak nyolc napon belül gyógyuló sérülései vannak. Később saját lábán is távozott a kórházból.

A héten azonban az állapota rosszabbra fordult, ezért bement a honvédkórházba. Az itt elvégzett vizsgálatok felvetették a súlyosabb sérülés lehetőségét. Az erről szóló dokumentumot a férfi be is vitte az V. kerületi rendőrkapitányságra: ez lehet az oka annak, hogy szakértőt rendeltek ki a nyomozáshoz.