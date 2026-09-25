Ugyanazt a menzás spagettit ették, több óvodás és iskolás gyerek is rosszul lett Budapesten és Maglódon

Egy hétéves maglódi fiú szerdán rosszul lett, miután az iskolai menzán csicseriborsólevest és spagettit evett. Édesanyja szerint 13 órán keresztül hányt és hasmenése volt, végül a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe került, ahol infúziót kapott.

Nem ő volt az egyetlen, akit hasonló tünetekkel vittek kórházba: szerdán és csütörtökön összesen nyolc gyerek került be a Heim Pálba három budapesti kerületből és Maglódról. Négyüket hazaengedték, négyet viszont fel kellett venni az osztályra – mondta az intézet egyik osztályvezetője az RTL Híradónak.

A gyerekek különböző intézményekbe járnak, de szerdán ugyanazt az ebédet kapták ugyanattól a közétkeztetőtől. Emiatt felmerült az ételmérgezés gyanúja, de a laboratóriumi vizsgálatok eredményeire még várnak.

A kormányhivatal szerint hét intézmény érintett a VI., IX. és XXI. kerületben, valamint Maglódon. Csepelen hat óvodában 26 gyerek és négy-öt felnőtt lett rosszul, a VI. kerületben 34 óvodásnál jelentkeztek tünetek.

A csepeli önkormányzat nem tartja valószínűnek, hogy a megbetegedéseket az étel okozta. Arra hivatkoztak, hogy a kerület óvodáiba összesen mintegy 1700 gyerek jár, közülük 26-an betegedtek meg, ezért szerintük vírusfertőzés is állhat a háttérben.

A közétkeztető szintén azt közölte, hogy szerintük nem étel eredetű megbetegedés történt. Állításuk szerint csepeli főzőkonyhájukban két hatóság nyolc szakembere vizsgálódott, és arra jutottak, hogy az esetek nem hozhatók összefüggésbe az ott készült ételekkel. A cég azt is hozzátette: más kerületekben olyan intézményekben is jelentkeztek hasonló megbetegedések, amelyeket nem ők látnak el.