Új elnököt neveztek ki a Magyar Államkincstár élére

gazdaság

Slánicz Bélát nevezte ki a Magyar Államkincstár új elnökévé Kármán András – jelentette be a pénzügyminiszter a Facebookon. Slánicz szeptember 28-tól veszi át az intézmény vezetését, az elnöki poszton Demkó-Szekeres Zsoltot váltja.

Kármán közlése szerint az új elnök több mint húszéves felső vezetői tapasztalattal rendelkezik. Korábban a biztosítási és nyugdíjpénztári szektorban, a hitelezésben és más pénzügyi szolgáltatások területén, valamint informatikai, projektmenedzsment- és tanácsadói munkakörökben is dolgozott. Hazai és nemzetközi nagyvállalatokat vezetett, és több szervezeti, illetve digitális átalakításban vett részt.

A pénzügyminiszter az új elnök egyik legfontosabb feladatának a kincstári kifizetések modernizálását nevezte. Kármán azt várja Slánicztól, hogy gyorsabbá és rugalmasabbá tegye a rendszert, ezen belül újítsa meg az elavult nyugdíjkifizetést is.

Kármán szerint fel kell számolni a Magyar Államkincstár jelenlegi informatikai kiszolgáltatottságát. Slánicz feladata lesz az informatikai biztonság megerősítése, a lehetséges szolgáltatók körének bővítése és a kincstár saját informatikai kompetenciáinak fejlesztése. (A Magyar Államkincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési területének, vagyis a Nemzeti Kifizető Ügynökségnek az informatikai hálózatát augusztus elején kibertámadás érte. Kezdetben orosz hackereket sejtettek a támadás mögött, a vizsgálatok alapján azonban később arra jutottak, hogy egy ByteToBreach néven tevékenykedő algériai férfi lehetett az elkövető.)

A miniszter a kincstár gazdálkodásán is változtatna. Bejegyzésében azt írta, véget kell vetni a „pazarló, túlárazott beszerzéseknek”, és csökkenteni kell az informatikai szolgáltatások költségeit.

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