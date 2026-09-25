Újabb orosz olajfinomító függesztette fel a működését ukrán dróntámadás miatt

Az orosz légvédelem mintegy 50 drónt semmisített meg éjszaka a Rosztovi terület felett, egy dróntámadás pedig megrongálta a Novosahtyinszki olajfinomítót, amely emiatt ideiglenesen felfüggesztette működését – írja a Reuters a terület kormányzója, Jurij Szljuszár közleménye alapján. A Novosahtyinszki olajfinomító főként exportra értékesít üzemanyagot, éves kapacitása pedig 5 millió tonna kőolaj, azaz mintegy napi 100 ezer hordó.

Ég az olajfinomító Permben Fotó: Exilenova Plus/Telegram

Az ukránok az ukrán–orosz határtól mintegy 1500 kilométerre található orosz olajfinomítót, valamint egy elektronikai alkatrészeket gyártó üzemet is megtámadtak. A Permben található olajfinomító a támadás után kigyulladt – erről a Telegramon működő Exilenova Plus számolt be. Az Exilenova Plus írt arról is, hogy az Uljanovszkban található Iszkra elektronikai üzemet is támadás érte. A gyár kommunikációs és rádiótechnikai berendezésekhez gyárt alkatrészeket. Robbanásokról számoltak be Voronyezsben is, ahol egy szintetikusgumi-gyár megrongálódott

Az ukrán drónok állítólag olajraktárakat is célba vettek az oroszországi Rosztovi területen és a Krasznodari határterületen, valamint drónok csapódtak be az oroszországi Baskíriai Köztársaság fővárosa, az orosz-ukrán határtól 1200 kilométerre fekvő Ufa egyik olajfinomítója közelében is.

Volodimir Zelenszkij nem sokkal korábban bejelentette, hogy Donald Trump amerikai elnökkel az Oroszországgal vívott, immár négy éve tartó háború lezárására irányuló erőfeszítésekről tárgyalt, köztük az energetikai létesítmények elleni támadásokra vonatkozó esetleges kétoldalú tűzszünetről. Zelenszkij arra is figyelmeztette Moszkvát, hogy Ukrajna vissza fog vágni, és rendkívül nehéz telet okoz Oroszországnak, ha a két fél nem tud megállapodni az energetikai létesítmények elleni támadások beszüntetéséről még a hideg idő beköszönte előtt. (Reuters, Kyiv Independent)