Zelenszkij: Trump elnök segíteni fog nekünk abban, hogy ezt a háborút még a tél beállta előtt befejezzük

„Készek vagyunk leállítani a támadásokat az ő olajfinomítóik és energetikai rendszerük ellen, ha ők nem támadják a miénket. Ez a javaslatunk” – közölte Volodimir Zelenszkij azután, hogy 40 perces megbeszélést folytatott Donald Trumppal. Az ukrán elnök a konzultáció után többek között arról beszélt, hogy tárgyaltak a korábban is felvetett teljes energetikai fegyverszünetről, amelynek azonban akkor lenne realitása, ha mind a két fél vállalja és be is tartja, hogy nem támadja tovább egymás létesítményeit.

Arra, hogy az amerikai elnök külön kérte volna, hogy a dízelüzemanyag globális drágulása miatt Ukrajna ne lője a továbbiakban Oroszország olajipari létesítményeit, Zelenszkij nem tért ki. Szerinte csakis kölcsönös megállapodás születhet ezen a téren. „Arról beszéltünk, hogyan lehetne véget vetni a háborúnak: mi készek vagyunk erre. Nem vagyok biztos benne, hogy Oroszország is készen áll-e erre” – fogalmazott.

Mindeközben azt is mondta, „Biztos vagyok benne, hogy Trump elnök segíteni fog nekünk abban, hogy ezt a háborút a lehető leghamarabb, még a tél beállta előtt befejezzük. Igen, a tél beállta előtt, ez nagyon fontos.”

Trump elnök segít Zelenszkij elnöknek 2026. szeptember 22-én New Yorkban Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Zelenszkij azt az álláspontját is megismételte újságírók előtt, hogy szívesen részt venne egy háromoldalú egyeztetésen Trumppal és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Ezt a javaslatot az elmúlt hónapokban-években az oroszok rendre elutasították, mondván, a legmagasabb szintű találkozónak akkor van értelme, ha egy már részleteiben is kidolgozott békemegállapodás aláírása a cél.

Trump még a konzultáció előtt arról is beszélt, hogy a közeljövőben ismét találkozhat Putyinnal, azt azonban nem tartotta valószínűnek – mint az a sajtóban az elmúlt napokban itt-ott felmerült –, hogy a randevúra idén decemberben, a G20-ak Miamiban esedékes összejövetelén kerülhetne sor. (via MTI, Meduza)