Trump felszólította Zelenszkijt, hogy az ukránok ne támadják az orosz dízelinfrastruktúrát

Donald Trump felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy hagyjon fel az orosz dízelinfrastruktúra támadásával, mivel – mint fogalmazott – ezek a csapások olyan üzemanyaghiányt okoznak, amely „kárt okoz a világnak”.

Az elmúlt hónapokban végrehajtott, nagy hatótávolságú, orosz olajfinomítók elleni ukrán támadássorozat csökkentette az orosz üzemanyag-termelést, ami benzinhiányhoz vezetett Oroszország-szerte. Oroszország a háború miatt 17 éves mélypontra rontotta idei olajkitermelési előrejelzését, és felülvizsgálta 2026-os és 2027-es üzemanyag-exportra vonatkozó kilátásait is. Ukrajna a finomítókat legitim katonai célpontnak tekinti.

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Mindeközben a dízel amerikai országos átlagára csütörtökön először lépte át a gallononkénti 6 dollárt a GasBuddy árfigyelő adatai szerint.

„Zelenszkijnek egyetlen dolgot kell tennie: be kell szüntetnie az orosz dízel kiiktatását” – mondta Trump újságíróknak, miközben épp a családja tulajdonában lévő nyugat-írországi golfpályán tartott versenyt tekintette meg. „Beszéltünk Zelenszkijjel erről. Rengeteg más célpont van. Ne támadják a dízelüzemanyagot. Ez kárt okoz a világnak. A globális hiányt „nem a Közel-Kelet okozza, hanem az, ami Oroszország és Ukrajna között zajlik” – tette hozzá Trump.

A Reuters szerint (Reuters)