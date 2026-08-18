Az oroszországi benzinkutak alig több mint negyedénél kapható üzemanyag

Az augusztus 16-i állapot szerint a GdeBenz alkalmazás adatbázisában nyomon követett oroszországi benzinkutak mindössze 28 százalékánál lehetett benzint vagy dízelüzemanyagot kapni – írta az Izvesztyija kormánybarát napilap a szolgáltatás adatainak saját elemzése alapján.

Egy héttel korábban a GdeBenz még azt jelezte, hogy a benzinkutak 41 százalékánál volt elérhető üzemanyag. Az ezt követő héten csökkent a benzin és a dízel hozzáférhetősége a volgográdi, cseljabinszki, orenburgi, voronyezsi, szamarai, penzai, szaratovi, lipecki és rosztovi régióban meg Tatárföldön is.

Az elmúlt héten Oroszország legalább nyolc régiójának hatóságai számoltak be üzemanyaghiányról és hosszú sorokról a benzinkutaknál – jelentette az Agensztvo

független lap. Sajtóorgánumok és közösségimédia-felhasználók összesen 13 régióból jeleztek üzemanyag-ellátási problémákat.

Az Izvesztyija tudósítói augusztus 17-én 21 benzinkutat ellenőriztek Moszkvában és a Moszkvai területen. Azt találták, hogy 92-es oktánszámú benzin hét kútnál, 95-ös hatnál, 98-as pedig mindössze ötnél volt kapható. „Még dízelüzemanyag sincs mindenhol” – írta a kormánybarát lap. Az RBC orosz üzleti hírportál egyik tudósítója tíz moszkvai benzinkutat járt végig, és ezek közül csak kettőt talált működőképesnek.

Szergej Civilev orosz energiaügyi miniszter kedden azt mondta, az oroszországi benzinkutakon továbbra is kapható benzin és dízel, de elismerte, hogy sorok alakulnak ki a töltőállomásoknál. A kormány „aktívan dolgozik a probléma megoldásán” – mondta.

Benzinkút előtt kígyózó autósor Szentpéterváron, a háttérben egy, az ukrajnai orosz agresszióban harcoló katonát dicsőítő óriásplakát 2026. július 7-én. Fotó: Olga Malceva/AFP

Az üzemanyagválság okai között szerepelnek az orosz olajipari létesítmények elleni ukrán támadások is. A válság első hulláma május végén kezdődött, amikor országszerte korlátozásokat vezettek be az üzemanyag-értékesítésben, és a lakosoknak órákon át kellett sorban állniuk a benzinkutaknál. A korlátozásokat július közepétől fokozatosan kezdték enyhíteni. Az üzemanyagválság újabb hulláma augusztusban kezdődött, amikor az ukrán drónok ismét támadásokat indítottak az olajfinomítók ellen. (Meduza)