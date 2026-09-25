Vlagyimir Putyinnak van egy nyolcéves unokája Zelenszkijtől

Vlagyimir Putyinnak van egy nyolcéves unokája. Ez már csak Putyin korából fakadóan sem nagy meglepetés, igaz, az orosz elnök nem a jóságos nagyapó képét közvetíti magáról a médiában, és a családtagjait titkolja. A frissen leleplezett unoka (Elza Igorevna Tyihonova) anyja Katerina Tyihonova, az orosz elnök legfiatalabb lánya), apja pedig Igor Zelenszkij, balettmester - a Proekt oknyomozó újságírói szerint.

Putyin unokája az anyja felvett nevét kapta, az apai nevét azonban megtartotta. A tényfeltárás szerint a gyermeket Elza hercegnőről, a Jégvarázs című animációs film főhőséről nevezhették el. Erre abból következtettek, hogy édesanyja, Katerina Tyihonova köztudottan rajong Hollywoodért: első férjével, Kirill Samalovval tartott esküvőjén az Anasztázia című animációs film hercegnőjének egyik dalát adta elő.

A kislány nevét az újságírók egy kiszivárgott, az orosz Szövetségi Határőrszolgálat adatbázisából származó adatok elemzésével azonosították.

Az orosz elnök általában titkolja családtagjait, akik különböző vezetékneveket használnak. Újságírói tényfeltárások szerint Vlagyimir Putyinnak három lánya van: Maria Voroncova és Katerina Tyihonova, akik volt feleségével, Ljudmila Putyinával közös gyermekei, valamint Luiza Rozova, aki Szvetlana Krivonogih-tól született házasságon kívüli gyermeke.

Az elnöknek két fia is van Alina Kabajeva tornásznőtől: Ivan és Vlagyimir Szpiridonov. Putyinnak emellett van egy Roman Faassen nevű unokája is, aki Voroncova és első férje, a holland állampolgárságú Jorrit Faassen fia. (Meduza)